Mateta, l’agente: “Poteva andare al Napoli. Vediamo cosa accadrà in futuro”

Mateta è stato vicinissimo al Napoli a gennaio, le conferme dell’agente

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Jean-Philippe Mateta, centravanti francese di 22 anni del Mainz 05, è stato molto vicino dal vestire la maglia del Napoli già dalla sessione di mercato invernale appena trascorsa. Lo ha confermato l’agente e intermediario del calciatore George Gardi, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

“Il ragazzo non è più una sorpresa: fa parte della nazionale Under 21 francese e già l’anno scorso si è contraddistinto come uno dei migliori finalizzatori dell’intera Bundesliga, anche giocando in una squadra non di primissima categoria. In giovanissima età, non a caso, ha affascinato un grande club come Lione, che lo ha selezionato e poi lo ha venduto in un altro campionato dove ha fatto benissimo finora. Ha risolto brillantemente, nelle ultime settimane, i problemi di un lungo infortunio, e ora deve solo riprendere il suo ritmo-gol. A gennaio Napoli poteva essere la sua nuova destinazione, vedremo cosa succederà in futuro“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI