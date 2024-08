Intesa totale con Lukaku: vuole solo il Napoli, accordo per un triennale

Il Napoli con Romelu Lukaku ha raggiunto un’intesa totale sotto ogni punto di vista: il centravanti belga dovrebbe firmare un triennale

Romelu Lukaku è il prescelto del Napoli per sostituire Victor Osimhen. Andrà ceduto ovviamente prima il centravanti nigeriano e poi sarà possibile tentare l’affondo con il Chelsea per l’ex Inter e Roma. L’accordo con i Blues, che vogliono almeno 35 milioni di euro, non c’è.

Lukaku, però, sta spingendo oltremodo per vestire la maglia del Napoli e ha già rifiutato l’offerta dell’Aston Villa, che aveva raggiunto un’intesa massima con il Chelsea.

Antonio Conte è impaziente di avere il suo nuovo centravanti, anche perché oggi Osimhen viene sistematicamente escluso dalle amichevoli. Perché il Napoli non può rischiare che si faccia male in una fase così delicata.

Napoli, accordo totale con Lukaku: tutti i dettagli

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha riferito dell’accordo di massima raggiunto tra Lukaku e il Napoli: “In questo gioco di cerchi concentrici un po’ confuso, esiste una certezza: Lukaku vuole il Napoli. E solo il Napoli: il Chelsea spinge per trovare anche soluzioni ma Romelu non vuole sentir parlare d’altro. Per lui nel futuro, meglio ancora se molto prossimo, c’è Antonio Conte“.

Ci sono ulteriori dettagli a riguardo: “Il ds Manna ha trovato la quadra sull’ingaggio, un triennale da una decina di milioni lordi, con tanto di benefici del Decreto Crescita. E ancora: Rom è al lavoro da un po’, in solitudine, per accorciare i tempi e le distanze nel rispetto a una squadra che l’aspetta e che già corre, come ha raccontato l’amichevole con il Brest“. Insomma, il Napoli aspetta l’offerta giusta per Osimhen per poi concretizzare l’affare Lukaku.