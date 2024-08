Futuro Javi Guerra, c’è l’accordo tra i club: cosa manca per le firme

Il Napoli deve rinforzare il suo centrocampo e nella lista di Giovanni Manna figura anche il nome di Javi Guerra: cosa sta succedendo

Cajuste e Gaetano sarebbero pronti a lasciare il Napoli. E chiaramente, Antonio Conte avrà bisogno di rinforzi adeguati per il suo centrocampo. I titolari, come si evince dalle amichevoli, saranno Lobotka e Anguissa. Ma sarà necessario mantenere alto il livello della panchina.

Tra gli obiettivi di mercato, fino a qualche settimana fa, c’era anche Javi Guerra, centrocampista centrale del Valencia. Giovanissimo, classe 2001, dal futuro roseo davanti a sé. Calciatore già nel giro della nazionale under 21 e seguitissimo anche dai migliori club d’Europa. E in effetti, nelle ultime ore ci sarebbe stato un affondo decisivo da parte dell’Atletico Madrid, pronto a trattare direttamente con il calciatore.

Napoli, sfuma Javi Guerra: ecco gli obiettivi di Manna

Secondo Hector Gomez, il giornalista di Golsmedia, il Valencia e l’Atletico Madrid avrebbero trovato l’intesa per il trasferimento di Javi Guerra. L’accordo economico è stato trovato su una base di 25 milioni, più 5 di bonus e una percentuale tra il 5% e il 10% sulla futura rivendita del campioncino spagnolo. Ora, dunque, la formazione madrilena potrà trattare senza alcun problema con il centrocampista e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata verde.

Dunque, per il Napoli sfumerebbe un obiettivo di mercato, ma Manna avrebbe già in canna altri due giocatori per il centrocampo. Innanzitutto, piace molto Brescianini del Frosinone, seguitissimo dall’Atalanta. Per ora, il club azzurro sembra avere la precedenza nella trattativa. Inoltre, la società ha messo le mani anche su Gilmour del Brighton, ex talento del settore giovanile del Chelsea e acquistato dai Rangers proprio quando Antonio Conte era il tecnico dei Blues. L’offerta di 10 milioni avanzata dal Napoli è stata respinta, ma un rilancio fino a 15 milioni potrebbe bastare per lo scozzese.

Insomma, le alternative non mancano e il club partenopeo non è impreparato. Fino a questo momento sono stati tesserati 3 calciatori, con l’aggiunta di Popovic che è stato mandato in Primavera. Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola hanno rinforzato la rosa. Il prossimo colpo da aspettarsi è chiaramente quello in attacco, quando Osimhen lascerà il Napoli.