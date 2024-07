Napoli-Gilmour, lo step che cambia tutto: è arrivato un messaggio a Manna

Il Napoli lavora da giorni su Billy Gilmour, centrocampista del Brighton: in queste ore è arrivata una svolta importante nella trattativa.

Le vie del mercato sono infinite e con esse anche le possibilità di migliorare la qualità della rosa a disposizione di Antonio Conte. Lo sa bene Giovanni Manna che proprio in questi giorni, durante la conferenza di Giovanni Di Lorenzo, lo ha precisano in maniera chiara e netta: manca ancora un mese alla fine del mercato, si andranno a cogliere le migliori opportunità possibili. Il direttore sportivo sta lavorando su più tavoli, cercando di rendere i tempi meno lunghi possibile proprio per dare modo all’allenatore di lavorare con un organico completo.

Dopo aver sistemato quasi completamente la difesa con gli arrivi di Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, Manna si sta concentrando sul centrocampo in attesa di capire sé e come uscirà Victor Osimhen. Lobotka ed Anguissa sono due giocatori sui quali Conte punta tantissimo, ma serve dare loro anche dei ricambi di livello.

Il nome che in questi giorni è finito in cima alla lista del Napoli è Billy Gilmour, centrocampista del Brighton che lo scorso anno ha fatto molto bene in Premier League: ben 79 presenze in Premier League tra Brighont, Norwich e Chelsea, 3 assist all’attivo; il tutto a soli 23 anni, mica poco. Lo scozzese vanta anche 2 presenze in Champions League proprio con la maglia dei blues, squadra dove è cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Napoli su Gilmour, arriva il sì del giocatore: tocca a Manna

Un profilo giovani che al Napoli piace e che rientra pienamente in quelle che sono le strategie societarie del club. Ecco perchè il direttore sportivo sta spingendo tantissimo, arrivando anche ad avere il sì del giocatore come riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’: Gilmour ha accettato la corte del Napoli, evidentemente stuzzicato dalla possibilità di giocare in un club italiano importante sotto la guida di Antonio Conte.

Ora, però, viene il bello: per il centrocampista classe 2001 bisognerà trovare l’accordo tra Napoli e Brighton. Il club inglese ha già rifiutato una proposta da 8 milioni di sterline, praticamente 10 milioni di euro, per Gilmour. Manna sembra pronto ad alzare la posta in palio, magari portando sulla scrivania del Brighton una proposta più allettante sotto il punto di vista economico. Saranno giorni decisivi per il mercato azzurro e per il futuro di Billy Gilmour.