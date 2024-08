Napoli-Modena con il nuovo attaccante: intesa con l’ex Roma più vicina

L’ex attaccante della Roma pronto a firmare un nuovo contratto e potrebbe essere utilizzato già in Napoli-Modena

Prosegue la preparazione estiva del Napoli a Castel di Sangro, in attesa del debutto stagionale contro il Modena. La formazione azzurra, a causa del 10° posto in Serie A nella passata stagione, dovrà anticipare l’ingresso in Coppa Italia e disputare un turno eliminatorio ostico per via delle fatiche da ritiro.

Infatti gli azzurri di Antonio Conte, appena termineranno il raduno in Abruzzo, dovranno concentrarsi per l’impegno contro gli emiliani, protagonisti in Serie B. La formazione di Bisoli ha cambiato molto la rosa quest’estate e finora ha tesserato diversi elementi provenienti dalla Serie B, senza fare nessun colpo grosso di mercato. O almeno fino a questo momento.

Nelle ultime ore il Modena avrebbe trovato l’intesa per l’ex attaccante della Roma, per anni centravanti in Serie A e bestia nera del Napoli con già cinque gol messi a segno nell’arco della sua carriera: è la sua vittima preferita.

Napoli, il Modena si rinforza in vista della Coppa Italia

Stando a quanto affermato da Sky Sport, il club gialloblu avrebbe finalmente trovato l’intesa con Gregoire Defrel, attaccante svincolato dopo 5 stagioni trascorse con il Sassuolo. La società modenese ha corteggiato a lungo il giocatore che ora sarebbe pronto a firmare il contratto per scendere di categoria e giocare in Serie B.

Da tempo Defrel non lascia il segno nel massimo campionato italiano, riuscendo a totalizzare solo 11 gol in cinque anni con i neroverdi. Il francese, prima del Sassuolo, ha disputato una stagione positiva in doppia cifra con la Sampdoria. E prima ancora ha giocato un anno con la Roma, deludendo le attese.

Il centravanti classe 1991 può ritrovare come primo avversario il Napoli, contro cui ha segnato già cinque reti. Tuttavia, è dal 2018 che non riesce a bucare la rete difesa dagli azzurri, anche se in precedenza sembrava proprio essere la bestia nera dei partenopei. Chiaramente, Defrel in Serie B potrebbe ritrovare continuità che gli manca da tempo e potrebbe anche ritrovare fiducia in zona gol. Le sue uniche due esperienze in cadetteria le disputò con il Cesena, con cui centrò anche la promozione in Serie A.