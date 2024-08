Conte fa sul serio: la decisione per Napoli-Modena

Il primo impegno ufficiale della stagione del Napoli è sempre più vicino: Conte è carico e ha già preso un’importante decisione

Un altro test oggi per il Napoli prima di iniziare finalmente a fare sul serio. Dopo aver battuto il Brest mercoledì sera, nel pomeriggio la squadra di Antonio Conte sfiderà il Girona (fischio d’inizio alle 18:30).

Sarà l’ultima partita amichevole, dopodiché si comincerà con gli impegni ufficiali. Il primo in calendario è il turno di Coppa Italia contro il Modena, in programma il prossimo 10 agosto.

Si giocherà al Diego Armando Maradona e Conte ci tiene a partire con il piede giusto: per presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi e, soprattutto, per mettere subito nelle gambe e nella testa sensazioni positive in vista dell’inizio del campionato (18 agosto contro l’Hellas Verona).

Non a caso, il tecnico leccese ha già preso una importante decisione in vista del match di Coppa Italia.

Napoli-Modena, Conte non corre rischi: tutti in ritiro

Come riportato da Il Mattino, Conte vuole assolutamente mantenere alta la concentrazione della squadra per far sì che possa affrontare il Modena nel miglior modo possibile.

In questi casi, infatti, c’è sempre il rischio di sottovalutare l’impegno, cosa che il Napoli non può permettersi di fare, soprattutto all’inizio di questo nuovo corso.

Per farlo quindi l’allenatore azzurro ha deciso che terrà tutta la squadra in ritiro a Pozzuoli anche nelle ore precedenti alla partita di Coppa Italia.

Nessuna distrazione né cali di attenzione: il metodo Conte è solo all’inizio del suo percorso.