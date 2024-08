A Castel di Sangro con il nuovo look: in arrivo l’ultimo ‘innesto’ per Antonio Conte

In arrivo in ritiro di Castel di Sangro l’ultimo della rosa a disposizione di Antonio Conte: si presenterà con un nuovo look

La squadra a Castel di Sangro è quasi al completo. Antonio Conte ha conosciuto praticamente tutti, tra nuovi acquisti e azzurri già presenti in rosa. Alcuni di questi presto lasceranno il club, magari a titolo definitivo o con la formula del prestito.

Il Napoli è molto vigile sul mercato. L’obiettivo principale ora è sfoltire la rosa, per poi affondare il colpo su qualche giocatore, in modo da rinforzare i reparti. Appurato che in difesa non sono previste novità, come annunciato anche via X tramite la stessa società, il centrocampo e l’attacco potrebbero ancora cambiare.

Ma c’è ancora un giocatore che deve rientrare dalle vacanze e che presto conoscerà Antonio Conte proprio a Castel di Sangro.

Olivera, nuovo look prima di partire per il ritiro a Castel di Sangro

Della rosa della passata stagione manca solo Mathias Olivera, che tarda ad arrivare a causa degli impegni in Copa America. Con il suo Uruguay è arrivato terzo e ha disputato un torneo in un ruolo un po’ insolito, ossia da difensore centrale.

E proprio questa nuova collocazione potrebbe ritrovarla nel Napoli di Antonio Conte, poiché per questa stagione la formazione azzurra si disporrà con la difesa a 3. Come braccetto di sinistra, per l’avvio stagionale, potremmo vedere Alessandro Buongiorno, ma nel corso dell’annata ci sarà spazio anche a esperimenti con il sudamericano.

Nel frattempo, prima di raggiungere l’Abruzzo e i suoi compagni di squadra a seguito dei giorni di riposo concessi dalla società, Olivera è tornato a Napoli ed è andato dal suo barbiere di fiducia per rifarsi il look. L’arrivo del uruguaiano a Castel di Sangro è previsto per lunedì, quando i test match saranno tutti terminati e quando Antonio Conte dovrà preparare la prima vera sfida stagionale in programma il 10 agosto contro il Modena. In quella data gli azzurri scenderanno in campo al Maradona per l’impegno di Coppa Italia, che anticipa l’esordio in campionato. Olivera sarà quindi a disposizione del mister a partire dalla prossima settimana, ma difficilmente sarà utilizzato per il debutto del Napoli contro i gialloblu.