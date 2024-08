Napoli, allenamento congiunto a Castel di Sangro: annuncio ufficiale, i dettagli

Un nuovo allenamento congiunto per il Napoli dopo l’amichevole di oggi contro il Girona, ecco l’annuncio ufficiale

Manca poco alla fine di questa pre season. Il Napoli, dopo il ritiro di Dimaro, è adesso a Castel di Sangro come di consueta per la seconda e ultime parte di preparazione.

Oggi ci sarà l’ultimo test amichevole contro il Girona, alle ore 18:30: una partita che, come quella col Brest di mercoledì sera, permetterà ad Antonio Conte di testare in maniera ancora più evidente i livello fisico e tecnico-tattico della squadra.

Sì perché la prossima settimana, cioè il 10 agosto, si comincia a fare sul serio con il primo impegno ufficiale contro il Modena in Coppa Italia.

Il mister vuole partire con il piede giusto e per questo ha già deciso di tenere la squadra in ritiro prima di quel match.

Intanto, dopo il Girona, domani si lavorerà ancora a Castel di Sangro con un altro allenamento congiunto.

Partitella a Castel di Sangro domenica mattina, l’annuncio ufficiale

La Casertana, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che domani mattina, alle ore 10:00, allo stadio Patini, giocherà una partitella di allenamento con il Napoli.

Una sgambata quindi per smaltire un po’ di carichi di lavoro e anche per dare la possibilità di mettere minuti anche a chi magari oggi col Girona non giocherà o giocherà poco.

Insomma, un altro test che farà comodo a Conte per le sue valutazioni sul momento che sta vivendo la squadra.

In attesa di sviluppi in tema mercato, in particolare per la questione Osimhen, sempre più calda (e complessa). E Lukaku aspetta.