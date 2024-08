Attesa per il responso e offerta pronta: il Napoli ci prova

Il Napoli aspetta i risultati di un controllo medico prima di avanzare l’offerta: il calciatore convince Conte e Manna

Manca un mese alla fine della sessione estiva di mercato. Il Napoli per adesso si è mosso bene con tre acquisti importanti: Buongiorno su tutti, poi Rafa Marin e Spinazzola. Adesso però c’è bisogno di fare altre operazioni.

Molto dipende dalla situazione di Osimhen, ovviamente: senza la sua cessione, e quindi senza i soldi dell’incasso, è più complicato operare in entrata. Lukaku è a Londra ad allenarsi da solo e aspetta solo il via libera definitivo.

Nel frattempo però Giovanni Manna deve comunque dare rinforzi all’allenatore, soprattutto a centrocampo, privo di Zielinski: Gilmour e Brescianini sono i profili individuati e che convincono di più.

Inoltre, il direttore sportivo azzurro è anche alla ricerca di nuovi esterni d’attacco che possano essere alternative di rilievo per Kvaratskhelia e Politano.

David Neres è l’ultimo nome finito sul taccuino dell’ex dirigente della Juventus, ma attenzione ad un’opportunità di mercato che prende sempre più piede.

Tutto dipende dal responso medico.

Il Napoli prepara l’offerta e aspetta la risposta dei medici

Il Napoli, come detto, sta cercando rinforzi anche per allungare la panchina e offrire a Conte anche soluzioni a partita in corso, sempre più importanti nel calcio di oggi.

Ecco perché nasce l’idea Neres, che può giocare sia a destra e sia a sinistra, ma il Benfica chiede 25 milioni per cederlo.

Chi, invece, si può liberare a costi più contenuti è Domenico Berardi, retrocesso in Serie B con il Sassuolo nello scorso campionato. L’esterno italiano è fermo per infortunio grave dallo scorso marzo: la lesione completa del tendine d’Achille non gli ha permesso di aiutare la squadra a cercare la salvezza.

Il suo infortunio sta frenando anche le trattative di mercato per lui, che resta sicuramente un lusso per il campionato cadetto. A breve però si sottoporrà a dei controlli medici per capire quali sono più o meno i tempi di recupero.

Se il rientro di Berardi è possibile verso novembre, allora il Napoli prenderà in seria considerazione l’idea di presentare un’offerta al Sassuolo per acquistarlo.

Gli azzurri quest’anno hanno solo l’impegno in campionato e questo offre alla società la possibilità di aspettare il rientro dell’esterno.

Berardi ha compiuto da pochissimo 30 anni, è infortunato, ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è retrocesso in B: per questi motivi il Sassuolo potrebbe anche decidere di cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni.

Un prezzo che lo rende certamente un’opportunità di mercato molto interessante.

Non resta altro che aspettare quindi, dopodiché bisognerà prendere una decisione. Neres resta sullo sfondo.