Calciomercato Napoli, il calciatore è fuori rosa: occasione per Manna

Novità sul mercato del Napoli, Manna ha puntato gli occhi su un giocatore fuori rosa. Di seguito riportate le novità che bisogna sapere

Il neo direttore sportivo Giovanni Manna, mentre la squadra si allena in campo e attraverso le amichevoli per arrivare pronta all’inizio della stagione, programma le prossime mosse che dovrà fare sul mercato in entrata e in uscita del Napoli in vista della prossima stagione.

L’obiettivo è quello di dimenticare la scorsa stagione e migliorare la rosa per le prossime competizioni e per riportare in alto la squadra partenopea. In attesa di capire il futuro di Victor Osimhen, la società azzurra lavora anche su altri nomi prendendo in considerazione le possibili occasioni che si possono creare sul mercato come quella di Leon Goretzka,

Mercato Napoli, interesse per il centrocampista Leon Goretzka

Per migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva, Manna ha puntato gli occhi su Leon Goretzka del Bayern Monaco. Nonostante il giocatore abbia ancora due anni di contratto con la squadra tedesca, il suo percorso nel club sembra essere arrivato alla fine. non troverà più spazio nella rosa. Il centrocampista, di i conseguenza, potrebbe valutare l’ipotesi di cambiare aria. Di seguito riportato quello che bisogna sapere per vedere il giocatore con la maglia del Napoli.

Secondo tuttomercatoweb.com, il Napoli vorrebbe approfittare di questa intenzione del giocatore di cambiare aria. Nonostante l’operazione non sia così onerosa, rischierebbe però di diventarlo a causa dell’ingaggio del centrocampista. Infatti, Goretzka percepisce circa 9 milioni di euro a stagione dal Bayern. Anche se alcuni ostacoli possono essere superati con la buona volontà e un po’ di inventiva,