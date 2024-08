Napoli, un top player per Conte: ma c’è un problema da risolvere

Antonio Conte ha compiuto gli anni il 31 luglio, oggi 1 agosto il compleanno è del Napoli, pronto un regalo per ambe le compagini.

Si è parlato tanto prima che Conte accettasse il Napoli delle richieste faraoniche che potesse fare il tecnico leccese, fino ad oggi tutti i giocatori voluto dal mister sono stati presi.

Partendo da Buongiorno che è stato l’acquisto più oneroso del mercato partenopeo e di tutta la Serie A sino ad oggi. Conte ha deciso di andare per step, partendo dalla difesa data la miriade di goal subiti nella passata stagione.

Dopo la difesa tocca al centrocampo, in attesa che si possa sbloccare la situazione in attacco con la probabile cessione di Osimhen. La notizia che non fa ben sperare l’allenatore ex Juventus ed Inter è l’interessamento dell’Aston Villa per Lukaku.

Mentre il Napoli continua a convincere nelle amichevoli estive si è palesato un’importante affare di mercato. Leon Goretzka vuole lasciare il Bayern Monaco alla soglia dei 29 anni e il Napoli è interessato al calciatore.

Goretzka chiama il Napoli, rimane un intoppo

Nell’ultima stagione il centrocampista tedesco ha giocato parecchio ma il suo impiego è poi drasticamente diminuito dall’ascesa del giovane Pavlovic. Inoltre i bavaresi hanno chiuso l’operazione per Palhinha, il portoghese che già nella scorsa finestra di mercato estiva sembrava promesso sposo del Bayern. Questa serie di motivazioni ha convinto Goretzka a chiedere la cessione alla dirigenza, in cerca di nuove esperienze.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb , il Napoli vorrebbe approfittare della volontà di Goretzka. Anche perché non si tratterebbe di un’operazione poi così onerosa, soprattutto guardando al pedigree del potenziale colpo in entrata. Rischierebbe di esserlo semmai lato ingaggio, visto che Goretzka percepisce circa 9 milioni di euro a stagione dal Bayern, ma con la buona volontà e un po’ di inventiva gli ostacoli possono essere superati.

Uno stipendio così alto attualmente al Napoli è percepito unicamente da Victor Osimhen, con la bellezza di 10 milioni. Il centravanti però è sul punto di partire e il rinnovo è stato fatto solo per permettere al club di effettuare una cessione maggiormente redditizia.

Risulta quindi attualmente difficile immaginare Goretzka in maglia Napoli, le vie del mercato però sono infinite e sappiamo come Antonio Conte sappia essere convincente. Goretzka al Napoli sposterebbe gli equilibri e garantirebbe un entusiasmo forse mai visto nella piazza partenopea ad inizio stagione.