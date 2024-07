Sorpresa De Laurentiis: il patron del Napoli non parlerà oggi al Convegno a Castel di Sangro

La decisione è arrivata abbastanza a sorpresa, ma sono chiari a tutti i motivi per cui si è arrivati a ciò.

Sorpresa dell’ultim’ora a Castel di Sangro con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che sorprende nuovamente tutti. In questi minuti il patron azzurro doveva prendere parte ad un intervento nel convegno ‘Banche, calcio e impresa – Le Nuove frontiere dello sport e della Finanza’, evento organizzato da Wall Street in collaborazione con il Napoli calcio.

De Laurentiis era tra gli uomini più attesi anche perchè magari qualcuno – oltre ad ascoltare l’intervista – si attendeva nuove dichiarazioni riguardo la querelle Osimhen, ma – almeno da questo punto di vista – bisognerà attendere. ADL non presenzierà all’incontro e anche ulteriori questioni legate al mercato sono rimandate.

Napoli, presenti comunque due membri al Convegno

De Laurentiis non sarà presente a questo incontro in quanto è impegnato per questioni relative alla Lega calcio, ma il Napoli presenzierà comunque all’evento. Sono presenti infatti il responsabile alla Comunicazione Nicola Lombardo e il Chief Revenue Officer Tommaso Bianchini, oltre al Club Manager del Club Antonio Sinicropi.

La trasmissione verrà ripubblicata sui canali di Wall Street Italia questa sera alle ore 21.