Calciomercato Napoli, ha detto no all’Arabia: luce verde per Manna

L’obiettivo di mercato dei partenopei rifiuta l’offerta, azzurri pronti ad approfittarne: il direttore sportivo tenta il blitz.

Il Napoli si avvia alla nuova stagione tra il forte entusiasmo della piazza azzurra. I tifosi, grazie all’arrivo di Conte e di acquisti importanti, stanno facendo sentire tutto il proprio calore alla squadra, impegnata in questi giorni nella seconda parte di ritiro precampionato. L’inizio della nuova annata si fa sempre più vicino, l’attesa è ai minimi termini. Tuttavia, il club partenopeo è chiamato a definire importanti questioni sul mercato: in primo piano l’approdo del nuovo attaccante. Tutto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen, pronto a lasciare la propria eredità a un altro centravanti: il possibile erede del nigeriano ha appena rifiutato una proposta dall’Arabia, Manna fiuta il colpo dal Barcellona.

Napoli, Vitor Roque rifiuta l’Arabia: il piano del Barcellona

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante che raccolga l’eredità di Osimhen, prossimo a trasferirsi lontano dal Vesuvio. Tra i candidati al post Osi figura il giovane Vitor Roque, centravanti di proprietà del Barcellona che ha declinato una proposta araba. La notizia rilasciata dal quotidiano Sport potrebbe aprire le porte a un assalto da parte di Giovanni Manna. Sul brasiliano ci sono anche Inter, Juventus e Fiorentina, oltre ad alcuni club di Liga. Quest’ultima è la destinazione preferita dei blaugrana, intenzionati a girare in prestito il giocatore nella competizione spagnola.

Chiara la volontà da parte della società catalana di non farsi scappare il giovane talento che ha stregato l’Europa, ma non ha ancora trovato una sistemazione fissa. Il Napoli è alla finestra, ma prima bisognerà cedere il bomber nigeriano. Avanza la candidatura di Roque, nonostante il preferito degli azzurri sia ancora Romelu Lukaku: l’attaccante belga vuole solo i partenopei e Antonio Conte.

Sono attesi nuovi sviluppi nelle prossime settimane riguardo il centravanti che guiderà il reparto offensivo napoletano. Da non escludere la permanenza dell’ex Lille, nonostante si tratti di uno scenario clamoroso visto il mancato impiego nelle prime uscite stagionali. L’incertezza sul prossimo attaccante del Napoli regna sovrana, tutto è nelle mani di Manna: l’ex direttore sportivo della Juventus, adesso, ha la strada spianata per tentare il blitz in Catalogna. La società mantiene in vita diverse piste riguardo il nuovo centravanti, l’ago della bilancia è sempre rappresentato da Osimhen. Il calciatore sta influenzando le manovre azzurre nel reparto offensivo, i tifosi sono impazienti di conoscere il nome del ‘nove’ che farà esplodere di gioia il Maradona.