Osimhen a Napoli ancora un anno: la rivelazione de ‘La Repubblica’ in queste ore

Cosa farà il Napoli con Victor Osimhen? In queste ore è emerso una possibilità che sta facendo discutere i tifosi azzurri.

E se Osimhen restasse a Napoli? E’ la domanda che i tifosi azzurri si stanno facendo da settimane, visto e considerato che la cessione del nigeriano sembra ancora lontana. La clausola rescissoria sul contratto è troppo alta, al momento non ci sono squadre che vogliono pagarla; non il Paris Saint Germain, che da giorni cerca uno sconto, non club della Saudi Pro League. Aurelio De Laurentiis, con ogni probabilità, dovrà cercare una soluzione alternativa per il futuro del suo giocatore più ‘costoso’.

Abbassare le pretese, distaccarsi dal valore della clausola rescissoria, concedere uno sconto alla pretendenti: questa potrebbe essere di sicuro la soluzione più accreditata, soprattutto se si vuole evitare di andare incontro a quello che probabilmente sarebbe un problema, ovvero la permanenza del giocatore a Napoli.

Si, perchè Antonio Conte aspetta con ansia l’arrivo di un altro attaccante, Romelu Lukaku, ideale per quelli che sono i suoi schemi di gioco e la sua idea di calcio. Va da sé, però, che senza l’addio del numero 9 nigeriano non sarà possibile fare acquisti del calibro di Lukaku. Due giocatori cosi importanti per un ruolo, sarebbe un problema riversato totalmente sulle spalle dell’allenatore. Il presidente del Napoli vuole evitare tutto questo. Eppure, c’è un’altra strada della quale si sta parlando in queste ore.

Osimhen ancora a Napoli: la rivelazione de ‘La Repubblica’

Quella che vede, appunto, Victor Osimhen restare a Napoli un altro anno. Il ragionamento è semplice: Aurelio De Laurentiis non vuole depauperare il valore del giocatore, andandolo a svendere rispetto a quello che è il valore dimostrato dallo stesso Osimhen nell’anno dello Scudetto. Il presidente sa bene che il nigeriano vale tanto e non vuole perdere la possibilità di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Ecco perché, scrive oggi Antonio Corbo sulle pagine de ‘La Repubblica’, alla fine il presidente potrebbe decidere di tenerlo un altro anno, provando così ad aumentare il valore economico del giocatore dopo una stagione sotto la guida di Antonio Conte. Quella della Premier League resta una soluzione sullo sfondo ma non adatta a quelle che sono le condizioni attuali, mentre tra un anno Osimhen potrebbe “meritare” di giocare nel campionato inglese, con club disposti ad investire una cifra importante per lui.

Uno dei vantaggi – si legge – risiederebbe anche nello sbloccare questo corto circuito legato proprio alla mancata cessione di Osimhen, dando modo all’allenatore di conoscere finalmente chi sarà il suo attaccante titolare per la prossima stagione. Riflessioni interessanti, da capire se in sintonia con quelle che sono le strategie del Napoli per quanto riguarda il futuro del proprio attaccante.