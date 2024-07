Napoli-Milan, scontro sul centrocampista: lo svela Valter De Maggio

Napoli e Milan concorrono per uno stesso obiettivo di mercato: la rivelazione del giornalista Valter De Maggio

Il calciomercato del Napoli non si ferma agli acquisti di Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. E’ chiaro che Antonio Conte ha bisogno di qualche altro rinforzo, ma Giovanni Manna dovrà lavorare il prima possibile sulle cessioni. Obiettivo primario è sfoltire la rosa, con qualche giocatore di troppo che non rientra a pieno nelle idee del tecnico.

Oltre al rebus Osimhen, che dovrà essere sciolto quanto prima, il club azzurro starebbe lavorando per un nuovo acquisto a centrocampo. Il sacrificabile di turno potrebbe essere Cajuste, autore di una stagione anonima al primo anno in azzurro. Nonostante gli elogi di Conte, lo svedese potrebbe essere ceduto dopo appena 12 mesi di Napoli a titolo definitivo. Manna e il suo staff lavorano attentamente su tutti i profili che lo sostituiranno. Uno di questi è Billy Gilmour del Brighton, ma nella lista dei papabili acquisti ci sarebbe anche lo stesso obiettivo del Milan.

Napoli e Milan sullo stesso centrocampista

Nelle ultime ore, Valter De Maggio ha rilanciato la pista che porta a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese. Ha appena disputato l’Europeo del 2024 con la sua selezione ed è finito sul taccuino di tanti dirigenti europei. Ha attirato anche l’interesse della Premier League.

Secondo quanto rivelato dal giornalista e conduttore nella trasmissione odierna a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro vorrebbe strappare Fofana, diventato nel corso delle settimane un obiettivo primario per il centrocampo del Milan. Fino a questo momento, il Monaco non ha abbassato le pretese per la cessione del cartellino. La società francese chiede 35 milioni di euro per il giocatore, mentre i rossoneri vorrebbero uno sconto, forti anche dell’intesa raggiunta con il calciatore. E se il Milan non riuscirà a portare a casa il risultato sperato, ha già pronto il piano B: virerebbe su Manu Kone del Borussia Mönchengladbach.

Il Napoli vorrebbe inserirsi, ma senza una cessione a centrocampo sarà difficile affondare il colpo e sorpassare il club milanese. Fofana è un centrocampista centrale, che all’occorrenza può spostarsi anche sulla fascia destra. Classe 1999, buona fisicità e forte nei contrasti. Insomma, sarebbe l’ideale sostituto di Anguissa. Quello che forse è mancato nella passata stagione, quando il camerunese era in affanno e ha abbassato il suo livello di gioco.