Futuro Cheddira, la svolta in ritiro: arriva la decisione di Conte

Antonio Conte avrebbe finalmente deciso cosa fare per quanto riguarda l’attacco: Cheddira o Simeone?

Questi giorni di ritiro stanno servendo al Napoli per andare a plasmare quella che sarà la formazione del futuro. La rosa azzurra attualmente è molto ampia è sembra chiaro che qualcosa andrà modificato anche per quanto riguarda i giocatori in uscita. Sono troppi gli elementi a disposizione di Conte, soprattutto se si pensa al fatto che il Napoli il prossimo anno avrà soltanto una competizione da giocare. Niente Coppa (da vedere la Coppa Italia), niente Champions.

Da qui, ovviamente, la necessità di avere una rosa non troppo affollata, anche per dare modo a tutti di poter giocare e guadagnare minutaggio. Ci sono diversi ballottaggi che si sono creati in questa fase pre stagionale, situazioni che proprio Antonio Conte dovrà andare a sciogliere. In attacco, ad esempio, c’è una situazione molto delicata, a cominciare dalla presenza di Victor Osimhen che con ogni probabilità lascerà Napoli nell’arco di qualche giorno.

L’attaccante nigeriano è seguito dal Paris Saint Germain, Aurelio De Laurentiis aspetta l’offerta giusta ormai consapevole che non ci sarà la squadra in grado di pagare la clausola rescissoria sul contratto del giocatore. Una volta andato via Osimhen si penserà al sostituto, ed il nome in cima alla lista di Conte è quello di Romelu Lukaku. Al tempo stesso, però, bisognerà decidere chi interpretare il ruolo di vice centravanti.

Cheddira o Simeone? Spunta la decisione di Conte

Per quest’ultimo ruolo ci sarebbero due candidature: da una parta Giovanni Simeone, protagonista nell’anno dello Scudetto ma tremendamente sotto tono nel corso dell’ultima stagione. L’italo-argentino non ha inciso come si sperava, e proprio per questo si sono aperte per lui anche le porte di una possibile cessione.

Dall’altra parte c’è Walid Cheddira, reduce da una buona stagione con il Frosinone (al netto della retrocessione) e volenteroso di cercare conferme in casa Napoli. Proprio quest’ultimo sembra aver messo la freccia e stuzzicato Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, l’attaccante marocchino avrebbe convinto l’allenatore e dunque dovrebbe restare all’interno della rosa azzurra. Al tempo stesso, questo vuol dire che Simeone dovrà fare i bagagli e dunque nelle prossime settimane si aspetta l’offerta migliore per lasciar partire l’ex Verona e Fiorentina. Negli scorsi giorni, tra l’altro, si è parlato di un interesse molto concreto da parte della Lazio per Simeone.