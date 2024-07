Sostituto Osimhen, sfuma un obiettivo del club azzurro: bruciata la concorrenza del Napoli!

Victor Osimhen continua ad essere sul mercato in uscita. Intanto, il Napoli è stato battuto dalla concorrenza per il possibile sostituto del nigeriano.

In casa Napoli c’è l’assoluta necessità di intervenire sul mercato. Con l’avvento di Antonio Conte è partita una vera e propria rivoluzione alla Corte del Vesuvio. Diversi interpreti son stati “tagliati” fuori dal progetto, ma la lista dei partenti non è ancora chiusa. Infatti, a salutare la squadra potrebbe essere anche Victor Osimhen. Il nigeriano è destinato alla cessione da diversi mesi, ma al momento nessun club si è offerto di pagare la clausola rescissoria.

Il prezzo stabilito da Aurelio De Laurentiis (120 milioni di euro) ha spaventato le compagini, le quali non sono intenzionate a spendere tale cifra. Ciò nonostante, però, il club azzurro potrebbe perdere Victor Osimhen nelle prossime settimane. Infatti, il giocatore è destinato a proseguire la propria carriera altrove. Non a caso, la dirigenza da tempo starebbe monitorando diversi profili per l’attacco. Tra questi, c’è anche Artem Dovbyk che è ad un passo dal vestire la maglia della Roma.

Dovbyk-Roma, affare in chiusura nelle prossime ore: Napoli bruciato

La carriera di Artem Dovbyk proseguirà con ogni probabilità in Italia. Dopo diversi sondaggi da parte delle big, l’attaccante ucraino ha deciso di sposare il progetto della Roma. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’affare con il Girona potrebbe chiudersi nelle prossime ore vista l’offerta da 32 milioni più cinque di bonus inviata dal club giallorosso. A questo punto, la fumata bianca è molto vicina, visto anche il rifiuto dello stesso calciatore all’Atletico Madrid.

Artem Dovbyk è stato a lungo anche nel mirino del Napoli. Infatti, la dirigenza azzurra ha effettuato diversi sondaggi per il calciatore ucraino. Quest’ultimo, è stato uno dei protagonisti della fantastica stagione del Girona terminata con la qualificazione alla prossima Champions League. Adesso, il giocatore è ormai pronto al salto di qualità nel campionato italiano.

Oltre a ciò, però, si tratta di un colpo amaro da digerire per il Napoli. Infatti, qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Victor Osimhen, la dirigenza sarebbe costretta a cercare un nuovo profilo per Antonio Conte. L’allenatore italiano stravede per Romelu Lukaku, con il quale è stato raggiunto un accordo per l’approdo in Campania. Tutto, però, dipenderà dalla volontà dei club esteri di puntare o meno su Victor Osimhen.