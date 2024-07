RILEGGI LIVE – Castel di Sangro, Conte incontra i tifosi: “Siete un popolo unico, è un onore rappresentarvi”

Antonio Conte ed il suo staff incontrano i tifosi del Napoli: ecco il live di spazionapoli.it dell’evento che si sta tenendo a Castel di Sangro.

Dopo il primo appuntamento direttamente dal ritiro di Dimaro, il nuovo allenatore del Napoli Antonio Conte è pronto ad incontrare ancora una volta i suoi tifosi, entusiasti per la stagione che a breve prenderà ufficialmente avvio. In diretta da Piazza Plebiscito, nel cuore di Castel di Sangro, dalle 20:30 il tecnico azzurro ed il suo staff risponderanno nuovamente alle curiosità del popolo partenopeo.

Le parole di Antonio Conte dal ritiro

Fra l’affetto di un gremito popolo azzurro, Antonio Conte ed il suo staff rispondono alle domande dei tifosi che subito lo hanno acclamato in coro.

Prima di rispondere e di presentare lo staff, il tecnico salentino ha parlato così:

“Come ho sempre detto dal primo giorno dell’annuncio, sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza aver fatto ancora niente. C’è tanta responsabilità, tanta voglia, tanta volontà di ripagare tutto questo affetto. Siete un popolo incredibile. Siete veramente un popolo unico, noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e di darvi grandi gioie. Potete stare sereni perché daremo davvero il massimo in tutto”.

Ed un pensiero non è mancato nei confronti della recente tragedia che ha colpito Scampia:

“Vorremo anche non dimenticare quello che è successo lunedì a Scampia. Sono tragedie che, anche in un momento di gioia e di felicità, ci toccano. Ne ha parlato ieri anche il capitano Giovanni (Di Lorenzo), siamo vicini alle famiglie delle vittime e cercheremo in qualche modo di essere d’aiuto. Ricordiamoci che dobbiamo vivere, viviamocela nel migliore dei modi perché ogni giorno è una gioia e ci devono essere passione ed entusiasmo. E forza Napoli sempre!”.

A quattro mani con Nicola Lombardo, Conte ha poi introdotto ogni membro del suo staff tecnico. Si parte con il vice allenatore, Cristian Stellini: “È stato mio calciatore, poi è diventato un mio collaboratore ed assistente. Una persona di grande fiducia”, ed Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico: “Elvis è un ex calciatore ed è una novità di quest’anno: un ragazzo veramente di grande entusiasmo e che ha voglia di lavorare, trasmette e dà grande empatia con i calciatori. È una new entry e adda fatica’!“.

Prosegue poi con Gianluca Conte, capo match analyst e collaboratore tecnico: “È uno dei miei fratelli, poi abbiamo avuto tutti figlie femmine (ride, ndr). Gianluca non ha sconti, se lavora con me è perché ha dei valori. Non sono una persona che porta amici o familiari per compagnia, è un grande lavoratore e mi dà una grande mano”, Costantino Coratti, preparatore atletico: “Lui è il cattivo che fa correre i giocatori con allenamenti intensi: ci siamo conosciuti ai tempi di Arezzo, ero lì da solo perché non avevo collaboratori e lo trovai lì. Poi quando sono andato via mi sono ricordato di lui, e ho iniziato a lavorarci assieme. Un ragazzo molto empatico, li fa lavorare e al tempo stesso ha sempre la parola giusta per farli sorridere”.

Po’ c’è la risposta alla domanda di un tifoso: