Calciomercato Napoli, c’è un ritorno di fiamma sul mercato: torna di moda un esterno italiano!

Il Napoli è alle prese con il mercato in entrata. La dirigenza azzurra ha individuato un nuovo obiettivo per l’attacco.

In casa Napoli c’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione difficile. L’avvento di Antonio Conte ha portato con sé delle garanzie importanti, le quali però dovranno essere colmate sul mercato. Infatti, la dirigenza azzurra lavora da diverso tempo per assecondare le richieste del tecnico. Il condottiero partenopeo ha le idee molto chiare per la sua squadra, motivo per il quale ha già individuato gli interpreti “necessari” per il gruppo.

Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio l’attacco. Quest’ultimo, con ogni probabilità, sarà orfano di Victor Osimhen nelle prossime settimane. Il centravanti nigeriano è sul mercato già da diverso tempo, anche se al momento nessuna compagine ha soddisfatto le richieste azzurre. Proprio da qui, però, nasce la volontà del club di regalare ad Antonio Conte un nuovo interprete nel reparto offensivo. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi nomi presenti sul taccuino del DS Manna.

Mercato Napoli, torna di moda Berardi: le ultime sul futuro

Il Napoli è a caccia di un interprete offensivo di qualità. Il club azzurro sta provando a rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ancor più in caso di cessione di Victor Osimhen. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il DS Manna starebbe seguendo diversi profili anche sulle fasce. Si è parlato a lungo di David Neres, il quale è il primo obiettivo in assoluto. Oltre al calciatore del Benfica, però, anche Domenico Berardi sarebbe nel mirino azzurro. L’esterno del Sassuolo è reduce da un brutto infortunio, ma la ripresa è già ben avviata.

L’esterno italiano è stato a lungo nel mirino del Napoli nelle passate stagioni, ma l’affare non si è mai concretizzato. Adesso, però, la musica potrebbe essere ben diversa a causa della retrocessione in Serie B. La “disavventura” degli emiliani costa molto cara, visto “l’obbligo” di abbassare il prezzo del cartellino dei propri giocatori. Al momento, con il Napoli non è stata intavolata una trattativa, la quale potrebbe nascere nelle prossime ore.

Domenico Berardi veste la maglia del Sassuolo dal 2015 e in più occasioni è stato accostato alle big italiane. Quest’estate, però, potrebbe essere cruciale per il suo passaggio a Napoli agli ordini di Mister Antonio Conte.