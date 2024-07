UFFICIALE- Lindstrom lascia il Napoli: svelata la formula dell’affare

Adesso è ufficiale la cessione di Jesper Lindstrom: il Napoli ha svelato la formula dell’affare nel suo comunicato.

Il Napoli sta chiudendo man mano le operazione in uscita necessarie a sfoltire l’organico e, magari, rinforzarlo poi con ulteriori innesti pronti a sostituirli. In questi minuti, è arrivata l’ufficialità di una cessione molto importante: il Napoli ha comunicato la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton.

Il club azzurro ha comunicato l’operazione con un comunicato ufficiale. La conclusione di questa, comunque, era nell’aria da giorni.

Lindstrom all’Everton, è ufficiale: il comunicato

Il Napoli, quindi, si priva del trequartista danese con il seguente comunicato: “con il seguente comunicato: “Lindstrøm ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura”.

📌 Lindstrøm ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura. pic.twitter.com/MjFJDLuX8I — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 26, 2024

Il danese, così, lascia il Napoli solo in prestito con diritto di riscatto. L’incasso, secondo le voci circolate negli ultimi giorni, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Anche l’Everton ha comunicato la conclusione dell’operazione: “Abbiamo completato l’acquisto in prestito stagionale di Jesper Lindstrøm dal Napoli, con l’accordo che include un’opzione per rendere il trasferimento definitivo la prossima estate“. Il giocatore si è detto subito entusiasta per la nuova avventura: “L’anno scorso è stato molto duro per me. Sono pronto a mostrare perchè dovrei restare qui“.

Si conclude, così, un’avventura in cui Lindstrom si è rivelato una vera e propria meteora per il Napoli. Il calciatore danese ha giocato 29 partite con la maglia azzurra, di cui solo 3 da titolare. L’unico (parziale) ingresso nel tabellino dei bonus e l’assist per Ngonge nella gara rimontata nel finale contro l’Hellas Verona. Tale assist, tra l’altro, è stato poi praticamente annullato dall’assegnazione del gol come autorete. Resta, in ogni caso, questa una delle poche giocate degne di nota del giocatore danese con la maglia del Napoli.

Va ricordato, comunque, anche il pochissimo impiego e, tra l’altro, anche in una zona del campo non del tutto congeniale alle sue caratteristiche. Il giocatore ama infatti giocare più in zone centrali del campo o, comunque, sul centro-sinistra; mentre invece il club azzurro lo ha acquistato con lo scopo principale di sostituire sulla destra Hirving Lozano. A lui va un grande in bocca al lupo e la speranza che il contesto inglese possa essere quello giusto per far uscire fuori le sue indubbie qualità