“Non posso raccontarlo”: Napoli, rivelazione in diretta di Meluso su Di Lorenzo

L’ex dirigente azzurro ha rilasciato alcuni retroscena riguardo la sua esperienza a Napoli. Le ultime e una rivelazione sul capitano.

La sua avventura a Napoli è durata solo dodici mesi e sicuramente non è stata esaltante ma senza dubbio la ricorderà per tutta la sua carriera. Mauro Meluso è intervenuto in questi minuti ai microfoni di Sportitalia e ha commentato con alcuni aneddoti e retroscena l’ultima stagione del Napoli, una delle peggiori degli ultimi anni.

L’ex dirigente azzurro – sostituito in questa sessione da Giovanni Manna – ha parlato delle difficoltà che ha affrontato durante l’esperienza partenopea: “E’ stata un’esperienza che mi ha visto protagonista in negativo e non mi aspettavo queste difficoltà, dovevo fare di più e sicuramente quest’annata ha cancellato quanto di buono ho fatto nella mia carriera”.

Meluso ha comunque ringraziato De Laurentiis per l’esperienza avuta a Napoli, un club che gli ha dato la possibilità di fare la Champions League come dirigente e che lo ha fatto conoscere – suo malgrado – al grande calcio. Meluso ha poi sottolineato: “Ci sono state problematiche diverse rispetto alle mie avventure precedenti in altri club”, la chiosa del dirigente che ha continuato provando a spiegare tutti i problemi del Napoli.

Meluso, rivelazione in diretta sul Napoli

Parlando dei problemi nell’ultima stagione Meluso ha sottolineato: “Nello spogliatoio ci sono stati problemi che ci siamo portati a lungo. Abbiamo perso Zielinski mentre Di Lorenzo ha avuto un attimo di incertezza e l’annata negativa ha segnato diversi calciatori. Se ci sono state liti? No, al massimo qualche diverbio. Non posso raccontare cose di spogliatoio ma Di Lorenzo ha avuto qualche tentennamento, ora mi sembra che la situazione si sia normalizzata”.

Insomma Meluso ha raccontato ancora una volta quello che in fondo si sapeva da mesi, i problemi legati a Di Lorenzo e ad una squadra poco compatta ma allo stesso tempo ha ammesso tutte le sue colpe. Il dirigente ha poi parlato della gestione dei tre tecnici in questa stagione e soprattutto di quella relativa a Victor Osimhen, uomo del momento (in chiave mercato) in casa Napoli. A riguardo Meluso ha affermato:

“Si è sbagliato qualcosa nella sua gestione, l’errore era dietro l’angolo quando capita di prendere decisioni cosi importanti. Ho grosso rammarico anche su Zielinski, penso si poteva fare qualcosa in più”, la chiusura del dirigente.