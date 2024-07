Osimhen, offerta del Psg troppo bassa: novità sulla trattativa con l’Arabia

La situazione di Victor Osimhen si fa sempre più intricata: troppo bassa l’offerta del Psg, ci sono novità sull’interesse arabo.

Quello di Victor Osimhen diventa il nodo principale da sciogliere in questo ultimo mese o poco più di calciomercato. Il nigeriano ha infatti rinnovato negli scorsi mesi con la consapevolezza di addio in quest’estate, il quale però sta faticando a concretizzarsi. Nessun club sembra disposto a mettere sul piatto i 130 milioni presenti nella clausola rescissoria del suo contratto, complicando quindi non poco i piani del club azzurro.

Si attende così la svolta riguardo alla trattativa per la sua cessione, con grandi speranze rivolte al Paris Saint Germain. Il club francese sembra al momento il club più interessato, ma la mancata cessione da parte del club parigino di almeno uno fra Kolo Muani e Goncalo Ramos impedisce una super offerta.

Osimhen, le ultime su Psg e Arabia Saudita

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’offerta della squadra francese al momento si attesterebbe sui 90 milioni di euro, mentre De Laurentiis non è intenzionato a scendere sotto ai 100 milioni. In più c’è anche il veto in merito all’inserimento di Lee Kang-In come contropartita, giocatore gradito al Napoli.

Per questo, bisogna guardare anche le possibili alternative, come ad esempio i ricchi club dell’Arabia Saudita. La novità è che, oltre all’Al Ahli, sul nigeriano ci sarebbe anche l’Al Hilal, squadra vincitrice dell’ultimo campionato arabo. Il nodo rimane lo stesso però, in quanto il calciatore non vorrebbe lasciare già adesso i campionati europei. Le squadre arabe, comunque, non avrebbero effettuato offerte al momento, ma attendono i risvolti nella situazione fra Osimhen e il Psg speranzosi. C’è infatti la consapevolezza che la pista araba possa essere davvero l’ultima chance per Osimhen di lasciare il Napoli e tentare una nuova avventura.

Osimhen e il Napoli rimangono così sostanzialmente in attesa di capire quando e se il Psg sarà in grado di poter effettuare un’offerta più alta. Il mancato sblocco delle cessioni in casa parigina comporta al momento l’impossibilità di effettuare una ricca offerta come richiesto dal Napoli. Bisognerà però anche valutare se davvero il Psg intenda effettuare la cessione di una delle sue due punte centrali, Randal Kolo Muani e Goncalo Ramos, acquistati appena un anno fa e reduci da una stagione non esaltante. Il super investimento fatto per entrambi e la mancanza di offerte allettanti per loro potrebbero anche convincere il club a rimanere l’attacco così. La situazione Osimhen resta così piuttosto ingarbugliata, fra Psg e Arabia. E chissà se non possa essere proprio la seconda a risolvere tutti i problemi.