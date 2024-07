‘Ipotesi concreta’, colpo di scena napoli: l’annuncio che cambia tutto

Nel giorno del primo ritiro di Castel di Sangro, sul Napoli di Antonio Conte è stato fatto un annuncio che può cambiare l’intero calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte ha disputato oggi il suo primo allenamento a Castel di Sangro. Gli azzurri, dopo una prima seduta tattica a porte chiuse, hanno fatto solo una partitella, ma la vera notizia di giornata riguarda sicuramente il ritorno dei giocatori che hanno disputato l’ultimo Europeo con le rispettive nazionali.

Antonio Conte, infatti, ha potuto accogliere i vari Buongiorno, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lobotka, Raspadori e Folorunsho. Il Napoli, ovviamente, riprenderà ad allenarsi nella giornata di domani, ma in queste ore in casa azzurra bisogna registrare un annuncio che potrebbe cambiare l’intero calciomercato azzurro.

Calciomercato, Carlo Pellegatti: “Saelemaekers nel Napoli di Conte? Può diventare un’ipotesi concreta”

Carlo Pellegatti, giornalista e tra i massimi esperti del Milan, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Saelemaekers al Napoli? Può diventare un’ipotesi concreta, ma c’è anche l’offerta del Leicester City da 15 milioni di euro. Il Napoli fa un bel acquisto se lo prende”.

L’arrivo di Saelemaekers, di fatto, sarebbe un colpo di scena per il mercato del Napoli, visto che è un nome uscito solo negli ultimi giorni. Come confermato da più indiscrezioni, l’ex Bologna piace tanto a Conte per la sua duttilità tattica.