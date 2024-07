Ultim’ora Napoli, Manna in pole per l’affare e Gasperini gelato

Il Napoli può chiudere un altro colpo del suo calciomercato con il ds Giovanni Manna in pole position: Gasperini gelato

Il Napoli ha in mente di chiudere altri colpi dopo che sono arrivati Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Antonio Conte può privarsi di diversi elementi dopo il ritiro di Dimaro. Il tecnico ha testato il materiale umano e tecnico a sua disposizione ed è inevitabile fare dei ‘tagli’ in vista della stagione che inizierà tra qualche settimana.

Tutti gli occhi sono puntati su Victor Osimhen, il Napoli non ha ancora ricevuto un’offerta adeguata dal PSG e quindi per adesso la trattativa è in stand by. A Castel di Sangro le cose possono sbloccarsi, è la speranza di Aurelio De Laurentiis che si libererebbe di un ingaggio pesantissimo da 10 milioni di euro l’anno.

Lukaku è il primo obiettivo per l’attacco, ma l’incastro può compiersi solo con la cessione di Kolo Muani da parte del PSG. E poi c’è il centrocampo da sistemare, con Gianluca Gaetano e Jens Cajuste che potrebbero andar via nei prossimi giorni. Molto dipenderà, proprio come per gli altri giocatori, dall’offerta che arriverà al club partenopeo. E in questo senso, il Napoli ha già pronto il sostituto.

Napoli in pole per Brescianini, superata anche l’Atalanta

Le ultime notizie di Sky Sport riferiscono di un Napoli in pole position per l’acquisto di Marco Brescianini. C’è stato un incontro tra il ds Manna e Beppe Riso, agente del centrocampista del Frosinone – e anche di Buongiorno -, molto proficuo. Piace molto a Conte per le sue caratteristiche e il club partenopeo lo prenderebbe al posto di Gaetano o Cajuste.

Il Frosinone valuta Brescianini sui 12-13 milioni di euro, con il Milan che detiene il 50% della vendita. Su Gaetano ci sono il Cagliari e il Parma, che vogliono prendere il giocatore a titolo definitivo, anche se non hanno ancora un accordo con il Napoli. Mentre Cajuste ha meno mercato, ma comunque potrebbe trovare qualcosina all’estero.

Brescianini era finito soprattutto nel mirino dell’Atalanta, con Gasperini che lo vorrebbe con sé per aumentare il livello del centrocampo. Il centrocampista del Frosinone sembrava poco convinto dell’opzione Napoli, soprattutto perché l’Atalanta la prossima stagione giocherà la Champions League, mentre i partenopei non giocheranno nemmeno una competizione europea. Tuttavia, è molto difficile resistere al nuovo progetto di Conte. Non resta che attendere per capire se quest’operazione s’ha da fare.