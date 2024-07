Napoli, niente da fare: Osimhen parte lo stesso e diventa un caso

Prosegue il caso legato a Victor Osimhen, c’è ancora attesa per capire quale sarà il suo futuro: ma spunta una certezza

Il Napoli ha terminato il ritiro di Dimaro domenica e Antonio Conte ha concesso ai giocatori qualche giorno di riposo, prima di partire per Castel di Sangro.

La seconda parte della preparazione sarà ancora più impegnativa, ci si avvicina all’inizio della stagione che per i partenopei partirà il prossimo 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena. Prima, però, ci sono ben tre amichevoli da disputare allo stadio Teofilo Patini: le avversarie saranno Egnatia, Brest e Girona per prepararsi al meglio.

Il mercato del Napoli dall’acquisto di Alessandro Buongiorno in poi dipenderà dalle cessioni. La prima da finalizzare è senza dubbio quella di Victor Osimhen, che percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro e ha una clausola da 130 milioni. Al club partenopeo è arrivata soltanto una prima offerta da 80 milioni, rispedita al mittente da De Laurentiis.

L’idea del Napoli è di ricavare dalla cessione di Osimhen una cifra più vicina possibile a quella della clausola. La quadra potrebbe trovarsi intorno ai 100 milioni senza contropartite tecniche. Infatti, si era parlato anche dell’inserimento di Lee Kang-In nella trattativa, un profilo molto apprezzato da Conte, ma Luis Enrique vorrebbe tenerlo.

Napoli, Osimhen convocato per Castel di Sangro

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha parlato proprio di Victor Osimhen e dello scenario che si sta verificando: “Giovedì mattina sarà addirittura tra i giocatori che saliranno sul pullman azzurro per raggiungere Castel di Sangro e prendere parte alla seconda parte del ritiro“. Insomma, una decisione che qualche giorno fa sembrava alquanto improbabile.

Il centravanti nigeriano, infatti, sembrava molto vicino al PSG più qualche giorno fa che oggi. La trattativa sembra raffreddarsi, i contatti tra le parti sono continui, ma il Paris deve avanzare un’offerta più convincente al Napoli per prelevare Osimhen. E prima devono verificarsi vari incastri, come Samu Omorodion al Chelsea e Kolo Muani all’Atletico Madrid.

Proprio questo giro di attaccanti può dare il via al PSG di puntare seriamente su Osimhen. Anche perché, dopo l’addio di Kylian Mbappé, la qualità dell’attacco di Luis Enrique è calata nettamente e avrebbe bisogno di un top player assoluto in avanti. Conte al momento attende il da farsi, con Romelu Lukaku pronto a prendere il posto del centravanti nigeriano: con il Chelsea e il giocatore il Napoli ha già un accordo di massima.