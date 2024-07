PSG, prima offerta per Osimhen: Napoli stizzito e fase di stallo

Il PSG avrebbe presentato al Napoli una prima offerta per Victor Osimhen: tuttavia, il club partenopeo non è molto convinto

Il Napoli giovedì partirà per il ritiro di Castel di Sangro e a disposizione di Antonio Conte potrebbe esserci anche Victor Osimhen. Il passaggio al Paris Saint-Germain sembrava questione di ore dopo la fine del ritiro di Dimaro, ma le cose si stanno complicando.

La pessima stagione dei partenopei, unita a un rendimento non proprio esaltante del centravanti nigeriano – che ha comunque avuto una media gol altissima -, non hanno portato tante offerte. Oltre al PSG, infatti, ci sarebbe solo l’Arabia Saudita.

Ma Osimhen, a differenza dell’anno scorso, non vuole andare in Arabia Saudita e dunque il Paris resta l’unica possibilità. Prima, però, andrebbe ceduto almeno uno tra Gonçalo Ramos e Kolo Muani. L’incastro giusto potrebbe arrivare con Omorodion al Chelsea e Kolo Muani all’Atletico, che ha anche ceduto Morata.

Ma il PSG deve comunque spendere oltre 100 milioni – precisamente 130 della clausola – per acquistare Osimhen dal Napoli. Una cifra che i parigini volevano abbassare con l’inserimento di Lee Kang-In nella trattativa, un giocatore molto apprezzato da Conte e Manna. Ma le cose non stanno andando proprio per il verso giusto né per il Paris, né per il Napoli.

Napoli, rifiutata la prima offerta del PSG

L’edizione di oggi di ‘Repubblica’ ha riferito che il PSG ha presentato al Napoli una prima offerta da 80 milioni di euro, seccamente rifiutata dal presidente De Laurentiis così come l’inserimento di Lee Kang-In nella trattativa. Deve proseguire il giro di punte con tutti gli incastri al loro posto per vedere il centravanti nigeriano a Parigi dalla prossima stagione.

La sensazione, però, è che l’accordo si troverà e alla fine Osimhen andrà via. Ma la trattativa rischia sensibilmente di allungarsi, portando delle conseguenze spiacevoli e il club partenopeo potrebbe già stizzirsi per la fase di stallo. Come l’arrivo in ‘ritardo’ di Romelu Lukaku, che svolgerebbe poca preparazione con Conte nel ritiro di Castel di Sangro. Il centravanti belga deve ritrovare la forma dopo un Europeo disastroso e soltanto Conte può farlo tornare ai livelli devastanti di quando era all’Inter.

In ogni caso, ad oggi Osimhen risulta convocato per il ritiro di Castel di Sangro e fin quando non sarà ceduto, Conte lo riterrà un giocatore del Napoli com’è giusto che sia. Difficilmente scenderà in campo per le amichevoli, ma si allenerà al massimo in attesa di capire quale sarà il suo futuro.