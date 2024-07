“Conte pronto a farsi avanti”: Napoli, colpo a sorpresa per il centrocampo

Antonio Conte starebbe indicando la via al Napoli per piazzare un altro colpo: stavolta il settore interessato è il centrocampo

Il Napoli prosegue il suo mercato in attesa della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. La sensazione, però, è che si dovrà aspettare la cessione di Victor Osimhen per piazzare altri colpi, su tutti Romelu Lukaku che ha promesso a Conte di aspettare e ha rifiutato tutte le offerte.

E’ chiaro che il club partenopeo potrebbe cedere anche altri giocatori che hanno mercato. Come per esempio Jesper Lindstrom e Leo Ostigard, senza dimenticare Gianluca Gaetano. Le loro cessioni potrebbero portare un gruzzoletto molto interessante da reinvestire.

La difesa è stata quasi sistemata con gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, con le uscite di Ostigard e Juan Jesus potrebbe arrivare un altro difensore. In attacco, Conte ha tanta abbondanza e senza cessioni non ci saranno acquisti.

Il ruolo meno toccato sembra essere il centrocampo. Conte e il suo staff hanno già avviato il processo di rigenerazione di Anguissa, che a Dimaro ha già dato segnali incoraggianti. Si attendono Stanislav Lobotka e Michael Folorunsho dalle vacanze dopo l’Europeo per comporre definitivamente il centrocampo del nuovo Napoli. Ma potrebbero esserci delle novità in questo senso.

Amrabat è una possibilità per il Napoli

L’edizione di Firenze del Corriere della Sera si è soffermata sulla cessione di Sofyan Amrabat, che dovrebbe lasciare la Fiorentina quest’estate: “Nei prossimi giorni si presenterà al Viola Park per allenarsi a parte, nessuno lo considera abile e arruolabile e non è nemmeno partito per la tournée in Inghilterra. Nei giorni scorsi si è parlato di una proposta di 12 milioni arrivata dal Fenerbahce di Mourinho“.

Ma per Amrabat ci sarebbe anche il Napoli, come spiegato: “Le ultime voci vorrebbero il Napoli di Conte (che lo avrebbe già voluto al Tottenham) pronto a farsi avanti. E il Manchester United? Per il momento aspetta, c’è la possibilità di imbastire una trattativa a costi inferiori rispetto ai 20 milioni pattuiti un anno fa“.

Il quotidiano, successivamente, parla anche della possibilità di prelevare Amrabat in prestito, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ma la Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo ed evitare di ritrovarsi di nuovo con lo stesso problema l’anno prossimo. Il Napoli resta alla finestra e cerca di capire anche se ci saranno offerte per Jens Cajuste, che non avrebbe convinto Conte nel ritiro di Dimaro.