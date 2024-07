Dalla Francia, indiscrezione a sorpresa su Osimhen: “Niente Psg, può restare al Napoli”

Incredibile indiscrezione della Francia su Osimhen: il calciatore potrebbe non andare al Paris Saint Germaine e restare al Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen resta un rebus davvero di complicata risoluzione. L’addio del calciatore nigeriano in questa sessione di mercato sembrava scritto oramai, in virtù anche di un maxi rinnovo da circa 10 milioni a stagione con “promessa” di cessione, rafforzata da una clausola rescissoria da circa 120 milioni di euro. Non sono, però, arrivati ancora club disposti a pagare questa somma e così Victor si è regolarmente unito al gruppo in ritiro a Dimaro e ugualmente farà a Castel di Sangro se non dovessero esserci novità.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un intensificarsi della pista Paris Sain Germain per lui, con un accordo già trovato col calciatore ma non ancora con il Napoli. Le novità che arrivano dalla Francia sono però ancora più sorprendenti.

Osimhen-Psg, indiscrezione incredibile dalla Francia

Secondo quanto riportato su X dal giornalista dell’Equipe Loic Tanzi, le negoziazioni per Osimhen al Psg si sarebbero raffreddate, anche se non del tutto interrotte. Il problema, infatti, sarebbe la mancanza di sbocchi per la cessione di almeno uno fra Goncalo Ramos e Kolo Muani, attaccanti centrali presenti nella rosa parigina.

Allora, secondo il giornalista, il Napoli avrebbe provato addirittura a discutere di una permanenza con Osimhen. Se ne riparlerà ancora di più nei prossimi giorni con Conte, ma le possibilità di permanenza potrebbero essere concretizzarsi davvero.

In più, il giornalista puntualizza anche come un sarebbe del tutto raffreddata invece la pista Kvaratskhelia per il Psg. Trattativa, però, ch sarebbe ben difficile come sappiamo, vista la ferma volontà del Napoli di trattenerlo a prescindere dal rinnovo del suo contratto, che vanta comunque una lunga scadenza.

Un’indiscrezione, quindi, a sorpresa in un momento in cui la trattativa per Osimhen a Parigi sembrava davvero star prendendo il binario sperato dal club azzurro. Tutto da verificare quindi in una situazione che, inevitabilmente, si trascinerebbe a cascata anche nell’affare fra Lukaku e il Napoli, il quale era inevitabilmente vincolato proprio alla cessione del nigeriano.