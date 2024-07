Mercato Napoli, ancora conferme su Lukaku: quando ci sarà il summit decisivo

Lukaku è sempre più vicino al Napoli, in attesa che venga definita la situazione tra Osimhen e il PSG: da lunedì ogni momento può essere buono per la formalizzazione.

Quella alle porte rischia di divenire una settimana decisiva per il Napoli: tutto giro intorno alla trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di Victor Osimhen: la stella nigeriana, non è un mistero, attende soltanto l’ok per la cessione, con il club francese che sembra aver fatto breccia nella scala di gradimento dell’ex Lille. Quest’ultimo sperava in una chiamata dalla Premier League, ma evidentemente lo stallo ha convinto il numero 9 azzurro ad accettare le sirene provenienti dal campionato francese.

Al suo posto, con ogni probabilità, arriverà in azzurro Romelu Lukaku: nome gradito, se non l’unico, da Antonio Conte, pronto a rispolverare il belga per regalare al Napoli un attaccante di tutto rispetto. Serve, però, che si sblocchi la trattativa con il Chelsea: nella giornata di lunedì, 22 luglio, sarebbe previsto un nuovo summit tra le parti per cercare di definire la situazione, stando a quanto reso noto da Il Mattino oggi in edicola. Ore caldissime per quanto concerne l’attacco dei partenopei, con il Napoli che si aspetta una svolta a breve, magari prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro.

Ultime mercato Napoli: le ultime su Osimhen e Lukaku

Victor Osimhen e Romelu Lukaku: una situazione doppia, tra il mercato in uscita e quello in entrata, che tiene banco costantemente in casa Napoli, con gli azzurri pronti ad accogliere il belga non appena si sblocca la trattativa con il Paris Saint Germain per il nigeriano.

Di seguito, quanto riportato da Il Mattino a tal proposito:

“Domani è in programma un vertice tra Chelsea e il Napoli, complice Pastorello, il potente agente del belga, per comprendere come colmare la distanza tra la domanda (45 milioni) e l’offerta (27 milioni). Ecco, il Napoli pensa di poter alzare la proposta e si attende che da Londra arrivi un gesto distensivo, in modo da chiudere alla svelta questa operazione. Mentre Lukaku ha già una intesa importante per il club azzurro. Anche qui: il Chelsea lo ha convocato per il 27 luglio e Lukaku quel giorno sogna di essere a Castel di Sangro. Ma l’intreccio è complicato: Lukaku arriverà (metteteci pure la mano sul fuoco) solo quando Osimhen se ne andrà (ed è solo questione di tempo)”.

Le prossime ore, dunque, sono decisive per il doppio intreccio di calciomercato, destinato a dare uno scossone importante in casa Napoli.