Osimhen, arriva la decisione definitiva del Napoli: PSG spiazzato

Il Napoli ha preso in queste ultime ore una decisione importante sulla trattativa per cedere Osimhen al PSG.

Dopo aver battuto per 4-0 l’Anaune Val di Non, il Napoli ha battuto ieri sera una squadra decisamente più probante: il Mantova. La squadra di Davide Possanzini, uno dei ‘discepoli’ più importanti di Roberto De Zerbi, è stata infatti appena promossa nel campionato di Serie B. La prestazione degli azzurri contro i lombardi, soprattutto per quanto riguarda i primi 45 minuti.

Basti pensare che alla mezz’ora il Napoli aveva già segnato i tre gol finali. I marcatori del team guidato da Antonio Conte sono stati Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. La squadra partenopea lascerà Dimaro in serata, ma non prima di allenarsi di nuovo questo pomeriggio. Nel frattempo, però, ci sono delle novità che riguardano il calciomercato e, soprattutto, una decisione presa da Aurelio De Laurentiis sul futuro di Victor Osimhen.

Napoli, De Laurentiis non scende sotto i 100 milioni per cedere Osimhen: la mossa del PSG

Come riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, il patron partenopeo non ha la minima intenzione di cedere il calciatore nigeriano per meno di 100 milioni di euro. Anche se c’è la forte impressione che Aurelio De Laurentiis non pretenda più di incassare i 130 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel nuovo contratto di Victor Osimheh.

Sia Napoli che PSG, infatti, sono fiduciosi di chiudere l’affare ed una dimostrazione è arrivata proprio dalla gara amichevole di ieri contro il Mantova. Victor Osimhen non solo non ha giocato neanche un minuto della sfida contro il team di Davide Possanzini, ma non è stato relegato da Conte neanche in panchina.

Il club partenopeo, di fatto, non ha voluto rischiare un possibile problema fisico che avrebbe fatto saltare un affare importantissimo per il calciomercato del Napoli di Antonio Conte. Con la cessione di Victor Osimhen al PSG di Al-Khelaifi, infatti, Giovanni Manna chiuderebbe per l’arrivo nel team azzurro di Romelu Lukaku.

Il belga, di fatto, è stato designato da Antonio Conte come il sostituto ideale di Victor Osimhen. Il Napoli, considerando che ha già raggiunto un accordo con Romelu Lukaku sulla base di 6 milioni di euro per i prossimi tre anni, è al lavoro con il Chelsea per raggiungere un accordo definitivo. La distanza tra domanda ed offerta, almeno per il momento, è di circa 5 milioni di euro, visto che De Laurentiis arriva a 30 milioni mentre i dirigenti dei ‘Blues’ ne pretendono 35 per cedere il calciatore belga.