Non solo Osimhen, doppio colpo PSG: Al Khelaifi prepara il post Mbappe

Il PSG è molto attivo in sede di calciomercato visto che, oltre a Victor Osimhen, sta chiudendo per un altro acquisto.

Il Napoli ha disputato la sua seconda, ed ultima, amichevole del suo ritiro di quest’anno a Dimaro. I partenopei, infatti, hanno sconfitto per 3-0 il Mantova di Davide Possanzini (squadra neopromossa nel campionato cadetto). Dalla sfida contro i lombardi, dunque, Antonio Conte ha ricevuto delle ottime sensazioni, soprattutto per quanto riguarda la prima frazione di gara.

Al netto dei tre gol segnati prima della mezz’ora (marcatori del match Lindstrom, Spinazzola e Cheddira), infatti, il Napoli ha mostrato il marchio di fabbrica delle squadre di Antonio Conte, ovvero la grandissima intensità. Tra i giocatori azzurri che non hanno giocato contro il Mantova bisogna inserire Victor Osimhen, il quale sembra essere destinato a vestire la maglia del PSG. Proprio il club parigino, oltre alla trattativa per il nigeriano, è molto attivo in sede di calciomercato.

Calciomercato, il PSG vuole chiudere nelle prossime ore sia per Victor Osimhen che per Joao Neves

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Fabrizio Romano’, infatti, il PSG è al lavoro anche per rafforzare una squadra orfana di Kylian Mbappé, andato nel Real Madrid di Ancelotti. I dirigenti del team del presidente Al-Khelaifi cercheranno di chiudere nei prossimi giorni la trattativa con il Benfica per Joao Neves.

Il club lusitano, vista la volontà del calciatore di trasferirsi sotto l’ombra della Torre Eiffel, è disposto a cedere Joao Neves al PSG. Quest’ultimo, di fatto, è fiducioso di chiudere sia per Osimhen che per il centrocampista centrale classe 2004.