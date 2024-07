Lukaku pronto a tutto per il Napoli, ingaggio ridotto e non solo: il gesto è incredibile

Romelu Lukaku pronto a un sacrificio importante pur di vestire la maglia del Napoli, tornando così agli ordini del tecnico Antonio Conte. Ingaggio ridotto e non solo.

Il Napoli ha individuato in Romelu Lukaku il sostituto di Victor Osimhen. In attesa che venga trovata la quadra definitiva sulle cifre dell’affare tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Paris Saint Germain, club ora in pole per l’acquisizione del bomber nigeriano, tutte le attenzioni per quanto concerne il conseguente movimento in entrata sono sull’attaccante belga. Reduce dalla stagione in prestito con la maglia della Roma, Big Rom vuole rilanciarsi con il tecnico salentino all’ombra del Vesuvio, visto che all’Inter – sotto la sua guida – ha vissuto quella che probabilmente è la miglior annata in carriera.

Situazione legata, come detto, a Osimhen – PSG, ma non solo: serve trovare anche l’accordo con il Chelsea (domani, lunedì 22 luglio, può essere una giornata decisiva a tal proposito). Lukaku, dal canto suo, è pronto a dare un assist importante agli azzurri, riducendo le sue pretese sull’ingaggio ma non solo. Secondo quanto svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, l’attaccante si starebbe allenando in Turchia, in attesa di novità. Il tutto, seguendo già le indicazioni di Conte che, secondo il giornale, avrebbe intimato al calciatore di dimagrire in uno degli ultimi contatti telefonici. Sintomo, il medesimo, di come la situazione sia da seguire con attenzione.

News SSC Napoli, Lukaku attende novità dagli azzurri: le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport torna a ribadire l’accordo che sarebbe già stato trovato tra il Napoli e Romelu Lukaku circa il contratto, che dovrebbe essere eventualmente un triennale.

Pronto un ingaggio di circa dieci milioni lordi per il belga, ridotto significante rispetto agli undici milioni netti percepiti attualmente tra le fila del Chelsea, a dimostrazione di come il belga intenda lavorare nuovamente con Antonio Conte. Ma non solo: perché Lukaku è pronto a presentarsi anche in una certa forma fisica, così come spiegato dalla medesima fonte. Di seguito, quanto evidenziato a tal riguardo:

“(…) Si è messo a dieta! Ha già iniziato a perdere chili dopo che Conte – al telefono – gli avrebbe intimato di dimagrire. Anche perché rispetto al 2020-2021 Lukaku ha almeno 6 kg in più”.

Grande attesa, dunque, per l’ex Roma, che attende l’evolversi della vicenda legata tra il Paris Saint Germain e Osimhen, trattativa la cui eventuale fumata bianca potrebbe dare il via libera all’assalto da parte del Napoli.