Lukaku-Napoli, ci siamo? Spunta l’indizio social che sta infiammando il web

Un indizio di mercato che sta facendo discutere tutti e che riguarda Romelu Lukaku: sembra tutto pronto, siamo vicini all’annuncio?

Romelu Lukaku resta uno dei primi indiziati per prendere il posto di Victor Osimhen al centro dell’attacco del Napoli. Il centravanti nigeriano sembra destinato a vivere una nuova esperienza in quel di Parigi dove lo attende Luis Enrique: niente è ancora scritto e definito, le parti stanno lavorando ed il Paris Saint Germain continuerà a spingere per avere un piccolo sconto sulla clausola rescissoria presente sul contratto di Victor.

Aurelio De Laurentiis ha già fatto presente che non ha intenzione di discostarsi da quella cifra, dunque si aspetta un’offerta che balli attorno ai 100 milioni di euro. Dal canto suo, il PSG ha ormai riposto grande fiducia su Osimhen e c’è convinzione sulla possibile riuscita dell’operazione. Il calciatore ha vissuto in maniera serena il ritiro di Dimaro ed ora è pronto per vivere una nuova avventura.

Quando verrà chiusa l’operazione? In queste ore si è rimarcato come le parti abbiano fretta (per motivi diversi) e dunque potrebbero essere i prossimi giorni – possibilmente la prossima settimana – decisivi per la chiusura dell’affare ed il passaggio di Osimhen al PSG.

Da qui si andrà ad un nuovo investimento in casa Napoli, quello per l’erede di Osimhen: il nome in cima alla lista, come detto, è quello di Romelu Lukaku. L’ex attaccante di Roma ed Inter è tornato al Chelsea ma non rientra nel progetto tecnico ed è per questo che proprio il club inglese ha tutte le intenzioni di lasciarlo andare.

Napoli-Lukaku, spunta l’indizio che sta facendo discutere

Ci sono da sistemare diverse questioni, in primis la cessione di Osimhen dalla quale partirà una catena di eventi che dovrebbe portare all’arrivo di Lukaku in azzurro. Proprio in queste ore è emerso un indizio dai social che sta facendo discutere tutti i tifosi: il centravanti belga ha praticamente eliminato dal suo profilo Instagram tutti i riferimenti alle sue ex squadra, comprese la Roma ed ovviamente il Chelsea.

Secondo molti questo sarebbe un segnale evidente: l’annuncio della prossima avventura di Lukaku sarebbe dietro l’angolo, e molti credono che la strada sia azzurro Napoli. Da capire, ovviamente, se andranno delineandosi nuovi scenari legati soprattutto all’addio di Osimhen, prologo fondamentale per il passaggio di Big Rom in azzurro. I tifosi sono ansiosi di sapere chi sarà la prossima prima punta del Napoli targato Conte.