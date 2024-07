Ha stupito Conte, possibile permanenza a sorpresa per l’azzurro: di chi si tratta

È uno dei calciatori che si è messo bene in mostra agli occhi di Antonio Conte nel corso del ritiro di Dimaro. Per lui, possibile permanenza a sorpresa a Napoli.

È arrivato il tempo di prime valutazioni in casa Napoli, dopo che è difatti concluso il primo ritiro di questa fase di pre – campionato per gli azzurri. La Val Di Sole è stata occasione per il neo tecnico Antonio Conte di mettere sotto esame quei calciatori che hanno da giocarsi un posto per il futuro in maglia azzurra, per poi indirizzare di conseguenza le varie strategie di calciomercato. Lo stesso tecnico ha parlato degli esuberi e della necessità di individuare quei calciatori che, per caratteristiche, non possono far parte della squadra del futuro.

Tra di loro, potrebbe non esserci Walid Cheddira: l’ex Bari e Frosinone sembra aver sorpreso in maniera positiva l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, pronto a valutarne, a quanto pare, anche la permanenza. Uno scenario, nel caso venisse confermato, che sarebbe effettivamente inedito, visto che l’attaccante era nelle scorse settimane fortemente indiziato a una nuova partenza, dopo la parentesi in prestito con la maglia del Frosinone nella scorsa stagione.

Notizie SSC Napoli, Cheddira può sperare nella conferma: la novità

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Walid Cheddira, che sarebbe uno dei calciatori che ha sorpreso il tecnico Antonio Conte. Scenario, il medesimo, che potrebbe sparigliare completamente le carte in ottica futura.

Di seguito, quanto evidenziato dal quotidiano a proposito dell’ex Frosinone:

“(…) In ritiro è rimasto assai impressionato da Cheddira. In tal caso, sarebbe Simeone quello che dovrebbe andar via: anche perché c’è la Lazio che spinge”.

D’altronde, il pressing Lazio è stato confermato anche nelle scorse ore, con Simeone che sembra l’indiziato numero uno a prendere il posto di Ciro Immobile (che si è accasato al Besiktas, ndr). I biancocelesti potrebbero farsi nuovamente sotto, dopo le insistenti voci risalenti alla scorsa finestra di calciomercato.

A questo punto, Cheddira può sperare di conseguenza in una conferma a sorpresa, con la possibilità di poter diventare il vice dell’attaccante titolare. Quest’ultimo non sarà con ogni probabilità Victor Osimhen (vicino il passaggio al Paris Saint Germain, ndr). Assai più probabile che l’ex Bari e Frosinone possa prendere posto, nelle gerarchie, alle spalle di Romelu Lukaku, nome in cima alla lista per la sostituzione della stella nigeriana. Questione di tempo e di relativi incastri e poi la situazione sarà sicuramente più chiara per tutti.