Addio Osimhen, il PSG ha pronta l’offerta: c’è un obiettivo ormai chiaro

Il Paris Saint Germain ha un piano per arrivare a Victor Osimhen: c’è un obiettivo ormai chiaro da parte dei francesi, pronta l’offerta.

Il futuro di Victor Osimhen sta diventando un caso alimentato da aggiornamenti costanti. Ogni giorno arrivano dei piccoli dettagli che aiutano a comporre un puzzle davvero complesso. Il suo addio al Napoli sembrava scontato fino a qualche mese fa, poi l’arrivo di Conte, l’inizio del ritiro e l’insorgere di qualche dubbio legato ad una plausibile presa di posizione del nuovo allenatore.

Poi il Paris Saint Germain, il blitz in Francia con Carlo Calenda in prima linea e la consapevolezza che finalmente qualcosa si sta smuovendo. Si, ma a che prezzo? Aurelio De Laurentiis non vorrebbe assolutamente discostarsi dall’idea di incassare l’intera cifra della clausola rescissoria sul contratto del nigeriano, ma al momento sembra che il PSG voglia trattare con il presidente azzurro nella speranza di strappare uno sconto.

Niente di eclatante, anche perchè il patron del Napoli di sicuro non si allontanerà da una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro: il club francese sembra aver deciso di affondare il colpo ed ha pronta un’offerta importante proprio in questo senso. L’obiettivo è convincere De Laurentiis a lasciare andare Osimhen con un piccolo sconto, ma i rapporto tra i club non sono semplicissimi.

Addio Osimhen, l’obiettivo del PSG è chiaro

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, infatti, tra i due club ci sarebbe qualche frizione legata a Khvicha Kvaratskhelia e l’avvicinamento dei transalpini delle scorse settimane. Il georgiano, dal canto suo, non si muoverà da Napoli e dunque l’eventuale assalto dei parigini è stato sventato, al netto di quelle che sono state le dichiarazioni dell’agente e del papà dello stesso Khvicha.

Adesso, però, c’è da sistemare la situazione Osimhen: il PSG pare essere l’unico club in grado concretamente di arrivare ad Osimhen sotto il punto di vista economico. C’è consapevolezza del valore del giocatore, e proprio per questo il club francese vorrebbe averlo già nei prossimi giorni, cercando – si legge – di velocizzare le operazioni.

Sarebbe pronta, dunque, un’offerta per sbloccare tutto in breve tempo, chiudere l’affare e portare Victor a Parigi. Il Napoli attende che la situazioni possa trovare un’accelerata definitiva, anche perchè con i soldi dell’affare Osimhen si potrebbe andare a completare il mercato con un altro paio di innesti che farebbero la gioia di Conte.