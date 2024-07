Addio Napoli, titoli di coda per il bomber:c’è forcing della rivale

Dopo la conclusione del ritiro di Dimaro, in casa Napoli bisogna registrare delle importanti novità che riguardano una cessione.

Il Napoli ha ormai salutato il Trentino. Dopo aver disputato quest’oggi gli ultimi allenamenti sul campo di Carciato, il gruppo agli ordini di Antonio Conte tornerà in serata nella città partenopea per poi partire di nuovo giovedì prossimo alla volta di Castel di Sangro. In Abruzzo, di fatto, inizierà la vera e propria preparazione al prossimo campionato.

A Castel di Sangro, infatti, Antonio Conte sarà raggiunto dai calciatori che con le rispettive nazionali hanno disputato Europeo e Copa America. Tuttavia, in Abruzzo potrebbero mancare uno dei volti più più importanti dello scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Il giocatore in questione è Giovanni Simeone.

Calciomercato Napoli, Giovanni Simeone è sempre più vicino alla Lazio: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il centravanti argentino è sempre più vicino alla Lazio. Il Napoli vorrebbe almeno 15 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’ex Verona, ma potrebbe anche garantire al club biancoceleste la possibilità di ripartire in più esercizi di bilancio il cartellino dell’attaccante.

Giovanni Simeone, dunque, potrebbe essere il sostituto di Ciro Immobile, il quale si è trasferito al Besiktas. L’ex Verona alla Lazio avrà un ingaggio più alto rispetto a quello che gli ha garantito il Napoli fino a questo momento. L’argentino, infatti, percepirà nella Capitale 2 milioni di euro a stagione, a fronte dei 1,7 milioni di euro attuali.