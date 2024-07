Napoli-Mantova, un azzurro costretto a uscire dal campo per infortunio: di chi si tratta

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte: uno degli azzurri impiegati per la sfida al Mantova (seconda amichevole del ritiro di Dimaro) è uscito anzitempo per un risentimento muscolare.

Sta volgendo verso il termine il primo ritiro del Napoli in quel di Dimaro. In Val Di Sole, Antonio Conte ha avuto modo di testare in prima persona molti dei calciatori che in questi giorni si stanno giocando il futuro in maglia azzurra. Ogni valutazione definitiva verrà presumibilmente presa al termine del prossimo ritiro, che si terrà invece a Castel Di Sangro, dove è atteso il rientro anche dei vari Nazionali (tra cui, il neo acquisto Alessandro Buongiorno).

Il match amichevole contro il Mantova, l’ultimo della prima fase di pre campionato del Napoli in Trentino, è un ulteriore test utile a registrare ulteriormente i meccanismi del 3-4-2-1, modulo che sembra essere quello designato per il futuro. Tra i protagonisti del match, seppur per pochi minuti, è stato Giovanni Simeone, che nel corso del secondo tempo ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a uscire anzitempo. Al suo posto, è entrato Ambrosino.

Simeone, stop precauzionale per un risentimento muscolare

Giovanni Simeone è stato sostituito per precauzione, dopo che lo stesso argentino ha accusato un risentimento muscolare. Il problema non dovrebbe essere grave per l’argentino: quanto prima, sono attese novità dal club partenopeo per avere ulteriori rassicurazioni a riguardo.

L’argentino in queste settimane è al centro di numerose voci di mercato: spunta con decisione l’ipotesi Lazio, club che lo ha messo nel mirino già da tempo, dal momento in cui l’addio di Ciro Immobile (che ha lasciato i biancocelesti proprio nei giorni scorsi, destinazione Besiktas) era difatti annunciato. L’ex Hellas Verona, dunque, potrebbe essere uno dei sacrificabili in questa sessione di mercato per il Napoli, che intende accelerare sul fronte uscite per potersi dedicare nuovamente alle operazioni in entrata.

A tal riguardo, sono attese novità sul futuro di Victor Osimhen: il nigeriano resta sempre nel mirino del Paris Saint Germain, che nella prossima settimana è pronto a dare un’accelerata importante nei contatti con il club di Aurelio De Laurentiis, che frattanto continua a battere cassa e a non concedere alcuno sconto al club di Ligue 1. Ore frenetiche per quanto riguarda l’attacco del Napoli, che potrebbe avere come oggetto dei vari rumors anche il futuro di Simeone, che sembra vicino all’addio ai partenopei.