Calciomercato Napoli, Conte rischia di perderlo: scattato ultimatum

Per il nuovo Napoli di Antonio Conte bisogna registrare un ultimatum arrivato dal calciomercato che non ha fatto piacere ai tifosi del club partenopeo.

Il Napoli di Antonio Conte si è allenato questa mattina a Dimaro in vista della gara di oggi contro il Mantova di Davide Possanzini. Gli azzurri, esattamente alle ore 18.00, scenderanno in campo per sfidare per disputare l’ultima partita amichevole in programma in Trentino. Nella giornata di domani, infatti, il gruppo azzurro tornerà nel capoluogo partenopeo per poi partire giovedì prossimo alla volta di Castel Di Sangro.

Tuttavia, al netto dell’importanza della sfida amichevole contro il Mantova, la luce dei riflettori in casa partenopea è tutta rivolta verso il calciomercato. Dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, di fatto, i tifosi partenopei attendono nuovi colpi in entrata da parte di Giovanni Manna. Tuttavia, proprio sul fronte delle trattative che riguardano il mercato in entrata, bisogna registrare un ultimatum dato al Napoli.

Calciomercato Napoli, Mario Hermoso aspetterà gli azzurri solo per qualche giorno: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, Mario Hermoso ha avvisato i dirigenti partenopei che aspetterà solo qualche altro giorno prima di compiere una decisione definitiva sul suo futuro. Il Napoli, infatti, avrebbe una sorta di prelazione sul centrale spagnolo, ma prima chiudere il colpo deve cedere qualcuno.

Il club azzurro, di fatto, deve mandare almeno uno tra Ostigard, Natan e Juan Jesus prima di ingaggiare Mario Hermoso. Di questi tre quello che sembrava prossimo a lasciare il Napoli, visto anche l’accordo tra il Rennes e Giovanni Manna sulla base di 6 milioni euro, era il calciatore norvegese che, però, non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta del club che milita nel campionato della Ligue 1.

Il Napoli, dunque, è bloccato e di questa fase di stallo ne può approfittare un’altra squadra della nostra Serie A. Il club in questione è il Milan di Paulo Fonseca. Il team rossonero, infatti, si è mosso in maniera importante per Mario Hermoso. Quest’ultimo, di fatto, rappresenta una grossa occasione da cogliere in questa sessione estiva di calciomercato.

Il difensore centrale spagnolo, infatti, è un giocatore svincolato, visto che ha lasciato l’Atletico Madrid del ‘Cholo Simeone’ lo scorso 30 giugno. Il Napoli è ancora sicuramente davanti al Milan, ma deve fare presto se non vuole farsi scappare l’ennesimo colpo per rinforzare il reparto difensivo di Antonio Conte.