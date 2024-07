Osimhen-PSG, raggiunta l’intesa per il contratto: cifre clamorose per l’approdo a Parigi!

Il Napoli è pronto a salutare Victor Osimhen. Le ultimissime sull’accordo tra il calciatore e il PSG in vista dei prossimi anni.

In casa Napoli era già tutto scritto. Victor Osimhen è da sempre stato l’indiziato numero uno per lasciare il club. La clausola presente nel contratto del calciatore non ha lasciato spazio neppure ad Antonio Conte, il quale ha accettato fin dal subito tale situazione. Adesso, l’attaccante nigeriano è ad un passo dall’addio per fare ritorno in Francia, dove ha già vestito la maglia del Lille prima dell’approdo in Campania.

Dopo diversi anni, la storia d’amore con gli azzurri è arrivata al capolinea. Il calciatore vanta uno scudetto conquistato con il Napoli proprio grazie ai suoi gol, i quali gli hanno permesso di diventare uno dei bomber più acclamati in giro per il mondo. L’ultima stagione non è stata però facile, motivo per il quale non ci son state diverse compagini sulle sue tracce. Nelle ultime ore, però, si sarebbe mosso fortemente proprio il PSG assicurandosi le prestazioni del giocatore.

Mercato Napoli, Osimhen vicino al PSG: nuovo ingaggio stellare

Le strade di Victor Osimhen e del Napoli si separeranno nelle prossime ore. Come già ampiamente raccontato, l’attaccante azzurro non farà parte del progetto di Antonio Conte, vista la volontà della società di cederlo e non solo. Come riportato da “TuttoSport” al momento in pole position è presente il PSG. Il club francese ha deciso di puntare sul nigeriano, motivo per il quale presenterà un’offerta importante ad Aurelio De Laurentiis. La cifra sarà sicuramente superiore ai 100 milioni di euro, assicurando così alla dirigenza azzurra importanti introiti.

Oltre all’accordo con il Napoli (da stipulare), i parigini hanno già trovato l’accordo con il calciatore. Infatti, Victor Osimhen firmerà un contratto quinquennale fino al 2029, il quale gli permetterà di incassare ben 14 milioni di euro a stagione. Si tratta di cifre enormi, ormai del tutto imprevedibili in Italia.

Naturalmente, anche la volontà del calciatore ha giocato un ruolo cruciale nell’affare. Infatti, da tempo, Victor Osimhen valutava un possibile approdo altrove in vista dei prossimi anni. La trattativa con il PSG ha raggiunto un punto cruciale, motivo per il quale il tutto verrà chiuso in pochi giorni. Non a caso, sono attese delle novità importanti per quel che riguarda l’operazione in uscita tra le file partenopee.