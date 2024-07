Mercato Napoli, possibili le cessioni di Simeone e Cheddira: scelto già il sostituto

Prosegue il lavoro del Napoli per quanto riguarda le cessioni, in cui potrebbero finire anche Simeone e Cheddira. Il DS Manna avrebbe già individuato il sostituto.

A Dimaro il Napoli prosegue la propria preparazione in vista della nuova stagione. Mister Conte cercherà di portare al massimo della forma i suoi ragazzi, e dai due ritiri sarà tirata anche qualche somma su alcuni azzurri.

Giovanni Simeone è sulla lista dei partenti, mentre Cheddira si sta giocando la permanenza, ma resta in bilico. In caso di cessione dei due attaccanti, sarebbe stato già individuato il sostituto.

Mercato Napoli, individuato il sostituto in caso di cessione per Simeone e Cheddira: di chi si tratta

Sono diversi gli azzurri sulla lista dei partenti, con il Direttore Sportivo Manna che sta valutando le opzioni migliori per le loro cessioni. Uno dei partenti sarà sicuramente Giovanni Simeone, con Cheddira che potrebbe prendere il suo posto. Non è però scontata ancora la permanenza del marocchino, che potrebbe nuovamente salutare il Napoli. Come riportato da Giovanni Scotto a Radio Marte, Manna starebbe pensando a Kevin Denkey per rimpiazzare i due attaccanti. L’attaccante togolese milita nel Cercle Brugge, con cui si è messo in mostra nell’ultima stagione siglando ben 28 reti nell’ultima stagione. Il centravanti classe 2000 è da tempo monitorato dal DS del Napoli, che potrebbe decidere di puntare su di lui in caso di cessione sia per Simeone che per Cheddira.

L’attaccante togolese potrebbe essere chiamato al definitivo salto di qualità dopo l’ottima stagione disputata in Belgio, ed il Napoli potrebbe essere una delle squadre che potrebbe dargli questa occasione. Il valore di Denkey si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma l’interesse di diversi club in giro per l’Europa potrebbe incrementarlo sensibilmente. Al momento Denkey resta solamente un’ipotesi per il Napoli, vista la presenza in rosa ancora di Simeone e Cheddira.

Il DS Manna continuerà a monitorare attentamente Denkey ed eventuali mosse dei club interessati in questa sessione di mercato. L’attenzione del dirigente azzurro è ora rivolta alle uscite, dove potrebbero essere ceduti sia Simeone che Cheddira. Nel caso in cui arrivasse la cessione per entrambi, il Napoli potrebbe affondare il colpo e portare Denkey in azzurro. Ma appunto perché questo si realizzi, c’è bisogno della cessione di entrambi gli attaccanti azzurri. Qualora uno dei due dovesse rimanere – ed il più indicato sembrerebbe Cheddira – l’arrivo di Denkey tramonterebbe, visto il poco spazio che troverebbe nel corso della stagione. Manna intanto continua a monitorare la situazione, con la pista che potrebbe scaldarsi eventualmente dopo le cessioni.