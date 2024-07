Manna insiste per il pupillo di Conte: si alimenta la pista di mercato

Il DS del Napoli, Giovanni Manna è al lavoro per regalare ad Antonio Conte il proprio pupillo. Il giocatore potrebbe essere il colpo per l’attacco.

Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul mercato, con il focus che è passato in questi giorni sulle cessioni. Dopo i primi innesti, per gli azzurri è tempo di mettere a segno delle uscite prima di tornare ad operare in entrata.

Sono diversi gli obiettivi di mercato seguiti da Manna, tra cui un pupillo di Antonio Conte. La pista si scalda sempre di più.

Napoli, Manna lavora per il pupillo di Conte: pista sempre più viva

Dopo i primi colpi in entrata, per il Napoli è tempo di piazzare delle cessioni importanti, per poi tornare all’attacco sui vari obiettivi. Uno dei nomi entrato nel mirino degli azzurri in queste settimane è Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Tottenham. L’esterno svedese è un pupillo di Antonio Conte, che l’ha allenato durante la sua esperienza al Tottenham. A fare il punto sull’interesse del Napoli su Kulusevski e Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mi balena l’idea che possa arrivare a Napoli Kulusevski, visto che anche Manna lo vuole. Il tridente Kulusevski-Lukaku-Kvaratskhelia sarebbe più forte, per me, del tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia”.

Il Direttore Sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe interessato all’acquisto di Dejan Kulusevski, che intriga particolarmente anche Conte. Il tecnico salentino sarebbe felice di poter lavorare nuovamente con l’esterno svedese, che ritroverebbe dopo l’esperienza al Tottenham. L’addio di Lindstrom imminente apre il possibile scenario di mercato, visto che gli azzurri sono interessati all’acquisto di un esterno che possa alternarsi con Politano. Oltre al nome di Berardi – che potrebbe diventare un’occasione di mercato – aumentano le quotazioni di Kulusevski, su cui Manna inizia seriamente a farci un pensierino.

L’esterno svedese ha delle caratteristiche che si adattano alla perfezione con l’idea di gioco di Conte. Inoltre l’aver già lavorato insieme favorirebbe l’inserimento nei dettami tattici del tecnico salentino per Kulusevski. L’interesse del Napoli cresce di giorno in giorno, e Manna potrebbe decidere di accontentare Conte e mettere a sua disposizione Kulusevski. Ad oggi però si parla solo di un’interesse per gli azzurri, con la trattativa con gli inglesi e l’esterno che non è iniziata. Occhio però all’eventuale evoluzione della situazione nel corso delle prossime settimane, dove il Napoli potrebbe accelerare improvvisamente. Dunque si scalda sempre di più la pista Kulusevski per il Napoli, con l’affare che potrebbe partire nel giro dei prossimi giorni.