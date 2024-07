Osimhen-PSG, ci siamo! Contatto diretto ADL-Al Khelaifi, le ultime

Victor Osimhen verso il Paris Saint Germain, finalmente ci siamo! Arriva la svolta, tutto si può chiudere entro 48 ore: ecco cosa sta succedendo.

Siamo ormai arrivati ad un punto cruciale nell’evoluzione del caso Victor Osimhen: il futuro del calciatore nigeriano sembra ormai definito ed il ritorno in Francia sembra la pista più concreta da seguire. In queste ore ci sarebbe stata un’accelerata importante legata proprio ad un contatto diretto tra le parti, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe preso in mano la situazione per arrivare a chiudere l’affare in tempi brevi.

Non più di 48 ore per definire il tutto, o almeno questo è quanto scrive oggi ‘Il Mattino’: Osimhen ed il Napoli dovrebbero separarsi in arco di tempo molto breve, con l’attaccante azzurro pronto a sposare la causa parigina. Tra il club partenopeo e quello francese ci sarebbe stato un contatto diretto tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed Al Khelaifi, snodo fondamentale per arrivare ad una definizione concreta della trattativa.

Ieri ‘SportMediaset’ ha riportato di un blitz a Parigi da parte di Carlo Calenda per convincere il Paris Saint Germain a rompere gli indugi ed andare forte su Osimhen. Questa mattina, invece, la situazione ha trovato nuove dettagli, con ‘Il Mattino’ che ha sottolineato come le parti stiano concretamente lavorando per chiudere tutto in tempi brevi. Gli indizi erano già arrivati da Dimaro, vista anche l’assenza di Osimhen nell’amichevole di ieri contro l’Anaue.

Osimhen-PSG, contatto diretto: ora si può chiudere, cifre e dettagli

Aurelio De Laurentiis ha confermato ad Al Khelaifi la linea che è già ben nota da tanto tempo: il presidente non vuole discostarsi dalla cifra della clausola rescissoria, e sembra che proprio il Paris Saint Germain sia finalmente convinto ad affondare il colpo. Niente contropartite tecniche, soltanto soldi sul tavolo: un altro aspetto determinate per la risoluzione dell’affare.

Al giocatore, invece, il club parigini sarebbe pronto ad offrire un contratto da 12 milioni di euro all’anno, più di quanto Osimhen guadagna attualmente in casa Napoli. Cosa aspettare dunque ? Le prossime saranno ore caldissime, non soltanto sotto il punto di vista climatico: all’ombra del Vesuvio c’è attesa per la svolta definitiva, anche perchè da questa operazione passa anche il prosieguo del mercato estivo del Napoli. Antonio Conte attende i risvolti di questa situazione, con lo sguardo sempre rivolto ad uno dei grandi obiettivi: Romelu Lukaku.