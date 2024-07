“Il PSG sta avanzo su Osimhen”: l’annuncio di Fabrizio Romano, i dettagli

La voce si fa sempre più insistente: l’affare Osimhen-PSG sarebbe davvero arrivato ad un punto di svolta. La conferma arriva anche da Fabrizio Romano.

Sembra mancare davvero poco alla concretizzazione dell’affare che porterà Victor Osimhen al Paris Saint Germain: nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio sblocco dell’affare legato anche al blitz di Carlo Calenda in quel di Parigi. In queste ore anche ‘Il Mattino’ ha raccontato di un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis ed Al Khelaifi, con i due che sarebbero arrivare vicini ad una soluzione.

Il presidente del Napoli non si discosta da una posizione fondamentale: niente contropartite tecniche, il club azzurro vuole soltanto soldi per lasciare andare il suo bomber. Al momento pare che il club francese abbia accettato queste condizioni, e sarebbe pronto a cercare la soluzione ideale proprio con la squadra partenopea.

Da capire, adesso, in che tempi Napoli e PSG troveranno la quadra per andare a chiudere un’affare porterà nelle casse di Aurelio De Laurentiis e del suo club una cifra davvero importante. Il patron insiste per avere l’intera cifra della clausola rescissoria presente sul contratto di Osimhen, ma alla fine ci si potrebbe anche accordare su delle basi diverse.

In queste ore si continuerà a parlare, ma anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, proprio in questi minuti ha fornito le ultime sulla situazione di Osimhen: arrivano conferme concreta sull’eventuale addio.

PSG su Osimhen, l’annuncio di Fabrizio Romano: ci siamo!

“Il Paris Saint-Germain sta avanzando nelle trattative con il campo di Victor Osimhen e il suo interesse si sta concretizzando”, ha scritto Romano attraverso il suo profilo ‘X’. Una sottolineatura su quanto raccontato in queste ore ma che dà ancora più spessore a quanto raccontato anche da altre fonte: la trattativa sembra davvero essersi sbloccata.

“Osimhen, desideroso di unirsi al PSG, è aperto al trasferimento se i club riusciranno a concordare un accordo con il Napoli”, ha ancora scritto il giornalista. “Osimhen molto in cima alla lista del PSG se un attaccante centrale se ne andasse”, ha poi aggiunto Romano. C’è, dunque, anche da tenere in considerazione l’eventualità che il club francese si liberi di un attaccante in rosa per poi mettere le mani in maniera definitiva proprio su Osimhen. Un incastro che potrebbe letteralmente sbloccarsi da qui alle prossime ore, per la gioia di Aurelio De Laurentiis che avrà cosi modo di spendere sul mercato per proseguire la propria campagna acquisiti.