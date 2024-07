Lukaku, Conte spinge per l’approdo a Napoli: l’incredibile richiesta del calciatore all’agente

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere in bilico. L’attaccante belga resta sempre la priorità di Antonio Conte.

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato in entrata. Sono giorni importanti per la dirigenza azzurra, in quanto nelle prossime ore verrà risolto il “caso” legato a Victor Osimhen. Quest’ultimo, con ogni probabilità, lascerà la squadra nei prossimi giorni ma prima bisognerà capire la nuova destinazione. Infatti, al momento, nessun club si sarebbe interessato in modo concreto all’ex bomber del Lille.

Nelle ultime ore, però, la situazione starebbe mutando. Infatti, si sarebbe fatto avanti il PSG di Nasser Al-Khelaifi. Quest’ultimo, vanta una disponibilità economica enorme e potrebbe quindi soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Ciò nonostante, però, non è stata ancora presenta un’offerta congrua al valore della clausola rescissoria, ovvero ben 120 milioni di euro. Intanto, in casa Napoli si inizia a lavorare sul possibile sostituto, il quale sarà con ogni probabilità Romelu Lukaku.

Lukaku spinge per l’approdo a Napoli: Conte è la sua priorità

Romelu Lukaku si starebbe avvicinando sensibilmente al Napoli nelle ultime ore. L’attaccante di proprietà del Chelsea sarebbe molto vicino al terzo ritorno in Italia. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” al momento l’unica priorità del calciatore è lavorare assieme ad Antonio Conte. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.