Ultime mercato, da Torino insistono su Rabiot-Napoli: arriva l’annuncio sulla trattativa

Rabiot è una delle suggestioni di queste prime settimane della finestra estiva di calciomercato per il Napoli. Da Torino insistono su un interesse di Conte per il francese.

Il Napoli continua il suo ritiro in Val Di Sole: a Dimaro, quest’oggi sarà la volta della prima uscita amichevole, contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val di Non. Appuntamento ormai fisso per il pre – campionato degli azzurri, che in queste settimane risultano essere tra le compagini più attive sul fronte calciomercato, così come è ampiamente dimostrato dagli affari per Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Ora, si attendono novità sul fronte Victor Osimhen, in queste ultime ore accostato con forza al Paris Saint Germain per dare un’ulteriore accelerata sul mercato, visto che Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ndr) continua a lavorare per cercare di rinforzare l’organico a disposizione di mister Antonio Conte.

Numerose le suggestioni che aleggiano nella piazza, tra cui quella che porterebbe a uno svincolato di lusso come Adrien Rabiot. Reduce dalla scadenza di contratto nello scorso 30 giugno con la Juventus, il futuro del francese è ancora tutto da decifrare e non è escluso che il suo destino possa essere ancora in Serie A. L’edizione campana de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione, sottolineando come ci siano ancora rumors che insistono sul gradimento di Conte per il centrocampista ex Paris Saint Germain.

Mercato Napoli, suggestione Rabiot: come stanno le cose

Adrien Rabiot è un reale obiettivo per il nuovo Napoli di Antonio Conte? Stando a quanto si apprende da Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, gli ostacoli per arrivare a uno scenario concreto sarebbero molteplici.

Di seguito, quanto evidenziato dalla medesima fonte a proposito delle voci che vedono accostato il francese al club del presidente Aurelio De Laurentiis:

“Da Torino rimbalza ancora la voce che Antonio Conte vorrebbe Adrien Rabiot (svincolato dalla Juve al 30 giugno) per rinforzare il centrocampo. Il francese però ha un ingaggio molto alto, fuori dai parametri della società partenopea che comunque ci starebbe provando“.

Interesse, dunque, reale ma che va a scontrarsi con ostacoli di carattere economico non indifferenti, considerando le richieste avanzate da Adrien Rabiot per firmare con la sua prossima squadra. Senza dimenticare, inoltre, che il suo profilo è gradito anche da altri compagini, come il Milan che, dopo Alvaro Morata, potrebbe effettuare un tentativo, e l’Inter.