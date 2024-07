Napoli-Hermoso, accordo vicino: cosa manca per chiudere l’affare

Il Napoli ha da tempo messo nel mirino Mario Hermoso, con cui l’accordo è quasi stato raggiunto. Ecco cosa manca per chiudere l’acquisto del difensore spagnolo.

Con i primi tre acquisti, il Napoli ha già rimesso in sesto una difesa martoriata dopo l’ultima stagione. Gli azzurri però non sembrano intenzionati a fermarsi, e per questo motivo si sta portando avanti l’affare per Mario Hermoso.

Gli azzurri hanno alzato la propria offerta, e l’accordo con il difensore spagnolo è ormai ad un passo. Prime di concludere l’affare, c’è una situazione da sbloccare.

Napoli, Hermoso si avvicina: ma prima bisogna vendere

Nella giornata odierna il Napoli ha fatto dei grandi passi in avanti per Mario Hermoso. Il club partenopeo ha alzato la sua offerta a 4 milioni annui, avvicinandosi alle richieste del centrale difensivo spagnolo. L’accordo tra le parti sembra ormai imminente, ma il Napoli non può chiudere l’affare a causa di una determinata situazione. Il punto è stato fatto da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è attento alla vicenda Hermoso. Gli azzurri lo stanno monitorando attentamente. Ma il club azzurro ha Buongiorno, Rrahmani, Rafa Marin, Juan Jesus, Natan, Ostigard più Olivera e Di Lorenzo che possono agire da braccetti. Proprio per questo motivo il Napoli ancora non affonda. Hermoso è un nome che il Napoli tiene caldo, lo segue, l’ha trattato, ma in questo momento non può affondare perché prima dovrebbe cedere”.

Il Napoli dunque è bloccato attualmente da un elevato numerosi di difensori centrali, che va ridotto prima di poter inserire Hermoso nell’organico. Ormai è quasi tutto fatto tra il Napoli ed Hermoso, con gli ultimi dettagli ed accordi che vanno sistemati. Gli azzurri sono però bloccati, visto che prima andrà ceduto qualche difensore. Sulla lista dei possibili partenti ci sono Natan, Juan Jesus e Ostigard, ma ad oggi non è arrivata ancora alcuna proposta soddisfacente.

L’intenzione del Napoli è quella di chiudere Hermoso, ma prima bisognerà cedere almeno uno di questi tre difensori che risultano in uscita. Solamente dopo la cessione di uno di loro, il Napoli potrà chiudere definitivamente Hermoso ed ufficializzarlo. La speranza di Manna è che in questa settimana si possa chiudere il tutto, con uno dei tre azzurri che venga ceduto per far spazio all’ex Atletico Madrid. La situazione dunque vedo uno stallo a causa delle mancate cessioni effettuate dal Napoli, ma c’è fiducia che il tutto si possa chiudere positivamente al più presto.