Bologna-Napoli, arriva la notizia ufficiale: tornerà un big

Arriva la notizia ufficiale: recupero fondamentale di un big in vista del big match Bologna-Napoli di lunedì.

Promette scintille il big match di lunedì fra Bologna e Napoli al Dall’Ara. Entrambe le squadre arrivano la match in ottima forma e con grande carica. Gli azzurri si sono confermati al secondo posto in classifica con la vittoria contro il Milan, a sole tre lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

Anche il Bologna però è in super forma: i felsinei sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro l’Empoli nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia, ipotecando di fatto la finalissima. Anche in Serie A il momento è molto positivo, con il quarto posto in solitaria in classifica.

Bologna-Napoli, ci sarà Castro: ha recuperato

Per Vincenzo Italiano arriva un’ulteriore notizia positiva: quest’oggi si è infatti allenato in gruppo Santiago Castro. L’argentino ha così recuperato dal suo infortunio e sarà quantomeno convocato per la gara contro il Napoli.

Resta da valutare un suo impiego o meno dall’inizio: scalpita, infatti, alle sue spalle Dallinga, autore di una doppietta contro l’Empoli. La gara si giocherà però lunedì e il tanto tempo a disposizione rendono in rialzo le quotazioni di Castro.