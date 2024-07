Juve, Giuntoli guarda ancora in casa Napoli: l’affare è da non credere

Dopo il mancato approdo di Giovanni Di Lorenzo alla Juve, l’ex uomo mercato del Napoli Cristiano Giuntoli torna a guardare nuovamente in casa azzurra.

Nei giorni scorsi è arrivata la lettera ufficiale che ha chiuso in via definitiva la questione: Giovanni Di Lorenzo resterà al Napoli. Dopo che l’ex Empoli aveva reso nota la sua volontà di lasciare il club partenopeo, così come ammesso dallo stesso diretto interessato, l’intervento deciso di Antonio Conte ha fatto rientrare il tutto, con il numero 22 che continuerà a essere una figura centrale per il Napoli. Niente da fare, dunque, per la Juventus, che aveva a lungo fiutato l’occasione di potersi accaparrare l’esterno toscano. D’altronde, è stato lo stesso Mario Giuffredi (agente di Giovanni Di Lorenzo, ndr) ad ammettere il contatto con la società bianconera, smentendo frattanto l’esistenza di una vera e propria trattativa per portare il terzino in maglia bianconera, agli ordini di Thiago Motta.

Dando per appurato che l’affare tra Di Lorenzo e la Juve non si farà, ecco che spunta un’altra pista di calciomercato sull’asse tra Napoli e Torino. Questa volta, l’osservato speciale sembra essere Giacomo Raspadori, attaccante che sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora nell’ottica di un vice – Vlahovic.

Calciomercato Napoli, la Juve ritorna sotto per Raspadori: l’indiscrezione

La Juventus sembra meditare, seppur sotto traccia, l’assalto per Giacomo Raspadori: a rivelarlo è l’edizione odierna de La Stampa, che ha fatto il punto della situazione in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato.

In particolare, secondo quanto svelato dal quotidiano, l’ex uomo mercato del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino l’81 azzurro, dal momento in cui servirà con ogni probabilità un vice Vlahovic. Da monitorare, a tal riguardo, la posizione di un altro ex azzurro come Arkadiusz Milik, che potrebbe lasciare Torino nel corso della sessione estiva di mercato, ora in corso.

C’è da verificare, però, l’eventuale disponibilità da parte del Napoli a sedersi a trattare con i bianconeri, considerata anche la cifra importante investita dal club di Aurelio De Laurentiis nell’estate di due stagioni fa. L’ex Sassuolo, con ogni probabilità, sarà una delle risorse chiave per il nuovo Napoli di Antonio Conte, anche se c’è da registrare questa novità sul fronte Juventus che, dopo il no incassato da Giovanni Di Lorenzo, ritorna a guardare tra le fila dei partenopei per rinforzare l’attacco dell’organico a disposizione del neo tecnico bianconero Thiago Motta.