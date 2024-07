VIDEO – “Chi è la favorita per lo Scudetto?”: la risposta di Ngonge, Politano, Rrahmani e Mazzocchi

La squadra favorita per la vittoria dello Scudetto: le risposte di Mazzocchi, Rrahmani, Politano e Ngonge, tutti e quattro presenti in piazza a Dimaro.

Il ritiro di Dimaro rappresenta da sempre un’occasione importante per permettere ai tifosi di avere modo di ammirare i giocatori del Napoli, con la possibilità di fare anche delle domande. Stasera nella piazza centrale si è tenuto un incontro tra quattro giocatori azzurri ed i tifosi: Rrahmani, Politano, Ngonge e Mazzocchi hanno risposto alle tante curiosità dei supporters.

Tra queste è sputata anche una domanda molto particolare: quale squadra è favorita per la vittoria dello Scudetto? Mancano ancora diverse settimane all’inizio del campionato, ma c’è già grande curiosità su quelle che sono le aspettative dei giocatori per la prossima stagione.

“Chi è la favorita?”: le quattro risposte degli azzurri a Dimaro

“L’Inter!”, è stata la prima risposta data da Matteo Politano, che ha cosi riversato proprio sui nerazzurri il peso del pronostico. Di altro tono, invece, le risposte di Ngonge e Rrahmani che hanno dato proprio il Napoli come favorita per la vittoria finale, ponendo cosi un veto anche sulla classica scaramanzia tutta partenopea.

Mazzocchi, invece, ha lanciato un messaggio molto chiaro ai tifosi presenti: “Ci sono tante squadre in forma, ma noi non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno!”, ha detto il giocatore azzurro che ha poi scatenato gli applausi dei tifosi in quel di Dimaro.