McTominay out per Napoli-Milan: il motivo

Serie A, Napoli Milan: arriva la notizia inaspettata prima dell’inizio del match su Scott McTominay.

Alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match tra Napoli e Milan in una cornice di pubblico dalle grandi occasioni. Una partita molto importante per gli azzurri e per mantenere viva l’ambizione scudetto e per provare a mettere pressione all’Inter, uscita con 3 punti dalla partita contro l’Udinese. Una notizia su Scott McTominay, però, ha scosso l’ambiente prima dell’inizio del match.

Napoli Milan, McTominay fuori dai convocati: la notizia

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, pedina fondamentale del gioco di Antonio Conte , ha dovuto alzare bandiera bianca prima del fischio d’inizio. Per l’ex Manchester United uno stop inaspettato che ha condotto l’allenatore leccese a scegliere a centrocampo il trio Anguissa-Lobotka-Gilmour.

Secondo quanto riportato da Dazn, Scott McTominay, infatti, ha dovuto rinunciare alla partita contro il Milan per via di una sindrome influenzale.

